14.01.2017 Bornheim. Am 29. Mai wird Bundeskanzlerin Angela Merkel verkünden, wer das Rennen um den mit 100.000 Euro dotierten Hauptpreis macht. Alleine schon bei den Bewerbungskriterien liegt die Messlatte sehr hoch.

Die Europaschule Bornheim ist als eine von 20 Schulen in die Vorauswahl zum Deutschen Schulpreis gekommen. Dabei handelt es sich um den höchstdotierten Wettbewerb für Schulen in Deutschland. Vergeben wird der Preis seit 2006 von der Robert-Bosch-Stiftung und der Heiderhof-Stiftung, Medienpartner sind der „Stern“ und die ARD.

81 Schulen hatten sich in diesem Jahr beworben. Eine Jury aus Praktikern und Bildungswissenschaftlern bewertete die 14-seitigen Bewerbungsunterlagen der Schulen und wählte 20 Schulen aus, die von Experten besucht und begutachtet werden. So kamen nun auch drei Jurymitglieder und eine Stiftungsvertreterin zwei Tage in die Europaschule, führten Gespräche, hospitierten im Unterricht und informierten sich über Projekte.

Ihre Gesprächspartner und die Klassen wählten sie zum Teil nach Vorschlägen der Schulleitung aus, zum Teil zufällig. Die Ergebnisse beziehen sich auf sechs Qualitätsbereiche: Leistung, Umgang mit Vielfalt, Unterrichtsqualität, Verantwortung, Schulleben und Schule als lernende Institution. Im Anschluss an den Schulbesuch luden Jury und Schulleitung zu einem Pressegespräch ein.

„Die Schule hat gut bestätigt, dass sie zu den besten 20 gehört“, sagte Jurymitglied Wilfried Stei-nert, Schulleiter im Ruhestand und Experte für inklusive Bildung. Die hohe Qualität zeige sich auch darin, wie die Schüler im Schulalltag in Unterrichtskonzeptionen mitwirken, so Wolfgang Wildfeuer, Experte des Sächsischen Bildungsinstituts.

„Die Schule stellt sich Herausforderungen und entwickelt sich mit den Herausforderungen weiter“, meinte Steinert. Dies spiegele sich in der Schülerschaft wider: Flüchtlingskinder und Migranten, besondere Schüler mit Handicaps und mit Hochbegabung hätten an der Gesamtschule ihren Platz.

Petra Madelung, Expertin für Auslandsschulen, würdigte, dass die europäische Dimension ins Schulleben einbezogen werde. So gibt es zurzeit eine Ausstellung im Foyer über die deutsch-französische Freundschaft, in der Mensa eine italienische Woche. Schulleiter Christoph Becker betonte, dass sich viele Aspekte des Schullebens über die europäische Idee ableiteten, so auch die Flüchtlingshilfe durch Schüler.

Bis Ende März nominiert die Jury bis zu 15 der 20 Schulen für den Preis. Erst am Tag der feierlichen Preisverleihung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin am 29. Mai erfahren die Schulen, wer den mit 100.000 Euro dotierten Hauptpreis und die fünf weiteren, mit 25.000 Euro dotierten Preise erhält. Allein die Vorauswahl sei aber schon eine Auszeichnung, so Nora Heising von der Robert Bosch Stiftung: „Die Schule gehört jetzt schon zu den besten in Deutschland.“ (Bettina Thränhardt)