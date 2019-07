Probleme bei der Wasserversorgung

Bornheim. In Bornheim kann es aktuell zu Problemen bei der Wasserversorgung kommen. Am Sonntagmorgen kam es zu zwei Wasserrohrbrüchen. Der erste Schaden ist nun behoben.

Von Katharina Weber, Sebastian Fink, 28.07.2019

Am Sonntagmorgen ist es zu zwei Wasserrohrbrüchen in Bornheim-Merten und -Walberberg gekommen. Davon betroffen ist eine Transportleitung, die das Wasser in die Stadtteile transportiert. Wie die Stadtbetriebe Bornheim auf Anfrage mitteilten, habe es bei der Leitung in der Wagnerstraße in Merten einen Längsriss von ungefähr fünf Metern Länge gegeben. Dieser Schaden konnte bereits am Sonntag repariert werden, Walberberg folge am Montag, sagte der Leiter der Stadtbetriebe Ulrich Rehbann dem GA.

Noch am Sonntag legten Mitarbeiter eines Bauunternehmens die Leitung unter der Fahrbahn der Wagnerstraße frei und tauschten den betroffenen Teil des Rohrs aus. „Wir entschuldigen uns bei den Anwohnern für die entstandenen Unannehmlichkeiten“, sagte Rehbann. Am Montag solle dann der Schaden in Walberberg folgen.

„Das Problem ist nicht, dass die Leute kein Wasser mehr haben“, betonte Rehbann, denn die Leitungen zu den Häusern seien nicht betroffen.Möglicherweise sei das Rohr wegen des zuletzt konstant hohen Wasserverbrauchs von rund 950 Kubikmetern pro Stunde und dem damit verbundenen starken Druck gerissen. Nur falls die Bürger längerfristig viel Wasser verbrauchten, könne es problematisch werden. Die Stadtbetriebe forderten die Bewohner von Bornheim bis Walberberg deswegen dazu auf, Leitungswasser nur zu benutzen, wenn es notwendig sei und Tätigkeiten wie Rasensprengen lieber zu verschieben. Bauern seien angewiesen worden, die Felder vorerst nicht zu bewässern.