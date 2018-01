Auto fährt gegen Baum

Am Montagmorgen ist ein Auto in Bornheim-Sechtem gegen einen Baum gefahren.

Am Montagmorgen ist ein Auto in Bornheim-Sechtem gegen einen Baum gefahren.

Bornheim. Am Montagmorgen ist ein 33-Jähriger von der Fahrbahn abgekommen und einen Baum geprallt. Anwohner machen seit Längerem auf die Gefahrenstelle aufmerksam.

Erneut hat sich am südlichen Sechtemer Ortseingang ein Unfall ereignet. Am Montag war ein 33-jähriger Mann mit seinem schwarzen Peugeot an der Ecke Breslauer Straße/Bahnhofstraße/Kaiserstraße gegen 11.15 Uhr von der Fahrbahn abgekommen, durch einen Zaun gefahren und schließlich gegen einen Baum gekracht. Nach Angaben der Polizei wurde der Fahrer dabei nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens konnten die Beamten am Montag nicht beziffern.

Wie Polizeisprecher Simon Rott berichtete, sei der Mann mit seinem Auto auf der Kaiserstraße (Landesstraße 190 aus Richtung Waldorf) in Richtung Bahnhofstraße unterwegs gewesen. Warum der Mann in der Kurve von der Fahrbahn abkam, sei bislang nicht geklärt, so Rott. Vor Ort war zu hören, dass die Ursache möglicherweise überhöhte Geschwindigkeit gewesen sei.

Erst am frühen Samstagmorgen hatte sich an der Stelle ein Unfall ereignet. Gegen 5.30 Uhr war laut Polizei ein 19-Jähriger mit seinem schwarzen Golf in der entgegengesetzten Richtung von der Straße abgekommen und auf der angrenzenden Fläche gelandet. Laut Rott wurde der Mann dabei verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.

In beiden Fällen sind die Unfallverursacher auf dem Grundstück derselben Anwohner gelandet. Den Angaben der Anlieger zufolge wurde am Samstagmorgen durch den Aufprall des Autos ihr Hoftor mehrere Meter in die Einfahrt geschleudert. Seit Längerem machen Anwohner der Ecke Breslauer Straße/Bahnhofstraße/Kaiserstraße auf die aus ihrer Sicht gefährliche Stelle aufmerksam. Ihren Angaben nach kommt es an der Ecke fast wöchentlich zu Auffahrunfällen.

Es gebe zu viel Verkehr – und viele Autofahrer führen zu schnell, heißt es von der Bürgerinitiative Sechtem 21. Deren Mitglieder setzen sich vehement für eine Umgehungsstraße ein, um den Verkehr vom Sechtemer Ortseingang weg zu verlagern. Die Bürgerinitiative befürchtet weiter, dass es noch viel mehr Verkehr geben werde, wenn das Sechtemer Neubaugebiet Se 21 mit der Umgehung L 190 n (der GA berichtete mehrfach) kommt, ohne dass zugleich die Ortsumgehung eben durch den Bau der Kreisstraße 33 n komplettiert wird.

In den vergangenen Jahren hatten sich mehrere schwere Unfälle in dem Bereich ereignet. Als sogenannte Unfallhäufungsstelle ist die Ecke am Sechtemer Ortseingang daher in den Fokus der Unfallkommission des Rhein-Sieg-Kreises geraten. Die Kommission setzt sich aus Vertretern des Kreisstraßenverkehrsamts, der Kommunen, der Straßenbaulastträger und der Polizei zusammen. Die Experten befassen sich mit der Stelle, um gegebenenfalls verkehrsregelnde Maßnahmen zur Entschärfung der Situation zu ergreifen.