Klimaschutz in der Region

Die Initiative „Parents for Future“, in der sich 31 Elternpaare aus Bornheim, Swisttal und Weilerswist zuammengeschlossen haben, möchte, dass die Stadt Bornheim den Klimanotstand ausruft. Vor dem Rathaus demonstrierten Mütter und Kinder für ihr Ziel und besuchten Bürgermeister Wolfgang Henseler.

Einen entsprechenden Bürgerantrag überreichten Angela Austermann aus Swisttal-Straßfeld und Katharina Schneider aus Bornheim-Sechtem mit etwa 20 Kindern und Jugendlichen am Freitag im Rathaus an Bornheims Bürgermeister Wolfgang Henseler. „Wir müssen jetzt etwas tun“, forderte Austermann, und Schneider ergänzte: „Wir leben in der Gewissheit, dass wir die Karre mit 200 Stundenkilometern gegen die Wand fahren, wenn wir uns nicht von unseren Gewohnheiten verabschieden.“ Die Stadt solle bei jeder Entscheidung Belange des Klimaschutzes an erster Stelle beachten, heißt es in dem Antrag.

Henseler sagte, der Antrag werde am Dienstag, 10. September, 18 Uhr, im Ausschuss für Bürgerangelegenheiten im Rathaus behandelt. Dann hätten die Antragsteller auch Rederecht. Der Bürgermeister verwies darauf, dass die Stadt schon seit vielen Jahren in ihrem Zuständigkeitsberiech den Klimaschutz beachte.

Zuvor hatten Mütter und Jugend vor dem Rathaus demonstriert. „Klimaschutz jetzt“ und „Machen jetzt“ stand auf den Spruchbändern. Labrador Kalle trug ein Leibchen mit der Aufschrift „Es gibt keinen Plan(et) B“.