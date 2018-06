Ermittlungen nach Unfallflucht

Bornheim. Das Mädchen war gerade auf der Schonewegstraße in Bornheim unterwegs, als der Fahrer eines geparkten Lieferwagens seine Türe öffnete und die Elfjährige nicht mehr ausweichen konnte.

Bei einem Verkehrsunfall in Bornheim ist am Mittwoch ein Mädchen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Elfjährige auf der Schonewegstraße in Richtung Leo-Koppel-Straße unterwegs, als sie einen am Straßenrand stehenden Lieferwagen umfuhr.

Der Fahrer des Wagens soll dann plötzlich die Fahrertür unmittelbar vor der Radfahrerin aufgerissen haben, welche nicht mehr ausweichen konnte und gegen die Tür fuhr. Der Mann sei dann, ohne sich um das leicht verletzte Mädchen zu kümmern, weggefahren, heißt es laut Polizeiaussagen. Die Beamten suchen nun nach dem weißen Lieferwagen mit Münchener Kennzeichen, der außerdem den Schriftzug der Autovermietung "SIXT" tragen soll.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei den Ermittlungen. Hinweise an die Rufnummer 0228/150.