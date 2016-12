23.12.2016 BORNHEIM-HERSEL. Auf frischer Tat wurden am Mittwoch zwei elf und 13 Jahre alte Mädchen erwischt, die in Bornheim-Hersel in ein Einfamilienhaus einbrechen wollten.

Aufmerksame Anwohner haben einen möglichen Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Wertstraße in Bornheim-Hersel verhindert. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten sie, wie zwei Mädchen am Mittwoch gegen 11 Uhr versuchten, die Glasscheibe der Terrassentür des Hauses mit Steinen einzuwerfen. Als die Kinder bemerkten, dass sie entdeckt wurden, liefen sie zunächst davon. Kurze Zeit später gelang es einer Polizeistreife sie zu stellen.

Die Mädchen, die gerade einmal elf und 13 Jahre alt sind, wurden nach Information der Eltern und Abschluss der polizeilichen Ermittlungen in eine Jugendschutzstelle gebracht. Die Ermittler prüfen nun, ob die beiden Mädchen in den vergangenen Wochen weitere Taten in Bornheim und Umgebung begangenen haben. (ga)