Mehrere Schüler wurden in Bornheim durch Pfefferspray verletzt.

18.01.2017 Bornheim. Am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in Bornheim sind am späten Mittwochmittag mehrere Rettungswagen angerückt. Elf Schüler sind durch Pfefferspray verletzt worden.

Mehrere Rettungswagen, Notärzte und Polizeibeamte sind am späten Mittwochmittag zum Alexander-von-Humboldt-Gymnasium ausgerückt. In einem Aufzug wurde nach Angaben der Polizei Pfefferspray versprüht. Mehrere Schüler bekamen den entstandenen Qualm ab und mussten von Rettungskräften versorgt werden. "Insgesamt wurden elf Schüler verletzt", so Simon Rott, Sprecher der Polizei Bonn. Alle hätten über Augen- und Atemreizungen geklagt.

Sechs Kinder wurden zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus gebracht, fünf Verletzte wurden nach der Behandlung vor Ort in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Bei allen Verletzten handelt es sich laut Schulleiter Christian Dubois um Sechstklässler. Der Vorfall habe sich zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr ereignet. Zu dieser Zeit habe normaler Unterricht stattgefunden.

Noch ist unklar, wer das Pfefferspray versprüht hat. Es soll sich nach Angaben der Polizei aber nicht um eine gezielte Aktion gegen bestimmte Personen gehandelt haben. Ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung.

Weitere Berichterstattung folgt. (Axel Vogel, Antje Jagodzinski, Sebastian Fink)