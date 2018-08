Straße gesperrt

Insgesamt vier Autos waren an dem Unfall in Bornheim Dersdorf beteiligt.

Insgesamt vier Autos waren an dem Unfall in Bornheim Dersdorf beteiligt.

Insgesamt vier Autos waren an dem Unfall in Bornheim Dersdorf beteiligt.

Insgesamt vier Autos waren an dem Unfall in Bornheim Dersdorf beteiligt.

Bornheim. In Bormheim-Dersdorf hat sich am Samstag ein schwerer Unfall ereignet. Eine Person wurde verletzt. Die Grünewaldstraße ist derzeit wegen Aufräumarbeiten gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.08.2018

Auf der Grünewaldstraße in Bormheim-Dersdorf hat sich am frühen Samstagabend gegen 17 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Laut Feuerwehr Bornheim wurde eine Person verletzt. Vier Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt.

Ein weißer Transporter kam aus der Breniger Straße und wollte auf die Grünewaldstraße einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem VM-Lupo, der auf der Grünewaldstraße fuhr. Zwei weitere Autos fuhren in den Unfall hinein. Die Feuerwehr schätzt einen hohen Sachschaden.

Beim Unfall sind Betriebsstoffe aus den Autos auf die Straße gelaufen. Während der Aufräumarbeiten ist die Grünewaldstraße komplett gesperrt.