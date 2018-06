Zwei Autos beteiligt

Zwei Autos waren an einem Unfall auf der A555 bei Wesseling beteiligt.

Wesseling. Auf der Autobahn 555 in Höhe Wesseling hat es am Montagvormittag einen Unfall gegeben. In Fahrtrichtung Köln kam es bis zum Mittag zu Behinderungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.06.2018

Auf der Autobahn 555 war am Montagvormittag Geduld gefragt. Nach einem Unfall in Höhe Wesseling war für mehr als eine Stunde in Fahrtrichtung Köln nur eine Spur frei. Wie die Polizei auf GA-Anfrage mitteilte, hat es gegen 11 Uhr einen Auffahrunfall gegeben.

Eine Frau wurde bei dem Zusammenprall von zwei Pkw leicht verletzt. Eines der Fahrzeuge wurde bei dem Unfall im hinteren Bereich erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Die Polizei leitete den Verkehr auf einer Fahrspur an der Unfallstelle vorbei, es kam bis kurz nach zwölf Uhr zu Staus.

