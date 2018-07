Stadt erneuert Spielplätze

Bornheim-Roisdorf. Bornheim setzt sein Spielplatzkonzept um. Jetzt hat die Stadt rund 80.000 Euro in das Gelände An der Wolfsburg gesteckt.

Von Susanne Träupmann, 01.07.2018

Bei diesem Anblick waren Hannah (4), Felina (4) und Juline (5) nicht mehr zu halten: Sie stürmten auf das neu gestaltete Spielplatzgelände an der Weiherstraße und eroberten die Kinderburg. Die Spielgeräte des Areals „An der Wolfsburg“ hatte die Stadt mit Bedacht gewählt. „Mit der Gestaltung des Spielplatzes schlagen wir einen Bogen zur Wolfsburg. Nun haben wir eine Wolfsburg für Kinder und eine für Erwachsene“, sagte Bürgermeister Wolfgang Henseler mit Blick auf die örtliche Nähe beider „Gebäude“.

Er eröffnete mit Roisdorfs Ortsvorsteherin Gabriele Kretschmer das Gelände. Sie beide beobachteten, wie die ersten kleinen Nutzer auf Schaukel, Karussell und Klettergerüst drängten. Knapp 30 Kinder aus den Kitas Lummerland und Blumenwiese konnten es kaum erwarten, alles auszuprobieren.

In Anlehnung an die Wolfsburg, eine ehemalige Wasserburg, hatte Gregor Tollens vom Umwelt- und Grünflächenamt der Stadt Bornheim die Spielgeräte ausgewählt. Auf der rund 950 Quadratmeter großen Fläche gibt es einen Spielbereich für Kinder unter drei Jahren mit einem Spielturm, der bezeichnenderweise „Kleines Schloss“ heißt, einem Kriechtunnel und einer Minischaukel mit Schaukelkorb.

Türme zum Klettern, Balancieren und Rutschen

Ins Auge fällt allerdings sofort die Spielkombination „Reußenstein“ – eine Burg aus Holz mit zwei Türmen, auf der ältere Kinder ausgiebig klettern, balancieren und rutschen können. Die Spielgeräte kosteten die Stadt 32 000 Euro. Weitere 48 000 Euro entfielen auf den Aufbau der Geräte, die Herstellung des Fallschutzes aus Kunstrasen und Sand, die Modulation des Geländes und die Sicherheitsabnahme.

Bänke und Tische am Rande sind für die Eltern vorgesehen. Die Mütter Christine Fischer und Vanessa Unkelbach waren mit Hannah, Juline und John (1) gekommen. Ihnen gefällt der Spielplatz sehr, denn „er bietet für alle Altersstufen etwas. Auch die Kleinen haben hier ihre Möglichkeiten“, so Fischer. Und wie zum Beweis bildete sich an der Schaukel eine Warteschlange.

Von 8 bis 20 Uhr ist der Spielplatz geöffnet. In regelmäßigen Abständen wird in den Abendstunden das Ordnungsamt vorbeischauen, „damit die Spielgeräte nicht verunstaltet werden. Außerdem geht es auch um die Rücksichtnahme auf die Nachbarn“, sagte Henseler.

Die Erneuerung des Spielplatzes An der Wolfsburg in Roisdorf ist Teil der Umsetzung des Spielplatzentwicklungskonzeptes 2019/ 2020. Als nächstes soll das Areal an der Schmiedegasse in Waldorf umgestaltet werden.