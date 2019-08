Polizei ermittelt

Merten. Einbrecher sind in der Nacht zu Donnerstag bei Einbruchsversuchen in Merten und Walberberg gescheitert. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.08.2019

In der Nacht auf Mittwoch haben Einbrecher versucht, in mehrere Häuser in Merten einzubrechen. In einem Einfamilienhaus an der Bungertstraße drangen sie durch ein gekipptes Fenster ein und stahlen Bargeld. Die schlafenden Bewohner bemerkten den Täter nicht. Ein paar Straßen weiter versuchten die Einbrecher, ihren Diebeszug fortzusetzen, scheiterten aber. Auch aus Walberberg wurden zwei gescheiterte Einbruchsversuche gemeldet. Die Polizei geht von einem Zusammenhang der Taten aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Taten sollen zwischen 23 und 6 Uhr begangen worden sein.

Hinweise über verdächtige Personen nimmt die Polizei unter 0228/150 entgegen.