Hinweise gesucht

Bornheim. Am Mittwoch hat es einen Einbruch in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gegeben. Dabei entwendeten die unbekannten Täter Schmuck. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.11.2018

Unbekannte haben sich am Mittwoch Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Reuterweg in Bornheim verschafft und die Räume nach Wertsachen durchkämmt. Der Einbruch lief in der Zeit zwischen 15 und 20.15 Uhr ab.

Dabei brachen die Unbekannten ein Terrassenfenster auf, stahlen unter anderem Schmuck und verließen unerkannt das Haus.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 mit dem Kriminalkommissariat 34 in Verbindung zu setzen.