Kinderbetreuung

Auch die Planungen für eine Waldgruppe in Alfter gehen voran. Wie berichtet, will der Waldorfkindergarten „Sonnenblume“ im Alfterer Schloss bereits seit rund einem Jahr eine Waldgruppe einrichten. Zunächst wollte der Rhein-Sieg-Kreis die Gruppe allerdings nur übergangsweise finanzieren. Begründet wurde das im Frühjahr des vergangenen Jahres mit der Bedarfsanalyse für Kindergartenplätze in Alfter. Klar ist aber: Auch Alfter braucht dringend weitere Kita-Plätze.

„Ende 2018 hat uns der Rhein-Sieg-Kreis nunmehr die dauerhafte Finanzierung unserer Waldorf-Waldgruppe zugesichert“, sagt Manuel Ibn Salem vom Trägerverein der Kita „Sonnenblume“. Ebenso habe die Alfterer Gemeindeverwaltung zwischenzeitlich ein geeignetes Grundstück in Gielsdorf zur Verfügung gestellt, teilt er mit. „Aus unserer Sicht zeugt das von Verantwortungsbewusstsein und Weitsicht der beteiligten Behörden“, so Ibn Salem weiter. Er findet: Schneller und nachhaltiger als mit der Waldgruppe ließen sich neue Kinderplätze in Alfter gar nicht schaffen.

„Wir haben aktuell so viele Nachfragen von Eltern, die Probleme haben einen Kindergartenplatz zu finden, dass wir gerne so schnell wie möglich starten möchten“, erläutert er. Daher stehe man im Moment in guten Gesprächen mit allen beteiligten Behörden. Ziel sei, nach Ostern den Antrag für die Aufstellungen des Bauwagens als Rückzugsraum für die Waldgruppe auf den Weg zu bringen. „Wir hoffen, dann im dritten Quartal dieses Jahres den Betrieb aufnehmen zu können“, teilt Ibn Salem darüber hinaus mit.

Zugleich will sich der Waldorfkindergarten, der seit mehr als 25 Jahren existiert, auch häuslich vergrößern und mindestens eine weitere Gruppe einrichten. Dazu Ibn Salem: „Da eine Erweiterung am aktuellen Standort ausgeschlossen scheint, sind wir auf der Suche nach einem Grundstück oder gerne auch einem Gebäude in Alfter-Ort zum Kauf oder zur Miete, um dort unsere Pläne zu verwirklichen.“