Unfall in Bornheim

Ein Opel Corsa ist auf der Grünewaldstraße in Dersdorf offenbar nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal in einen parkenden Volvo gefahren.

03.02.2017 Bornheim. Ein Auto mit drei Insassen ist am Freitagabend in Bornheim-Dersdorf mit am Straßenrand parkenden Fahrzeugen zusammengestoßen. Ein 20-jähriger Fahrer und seine zwei Beifahrer haben sich bei dem Unfall zum Teil schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus transportiert werden.

Gegen 22 Uhr ist der Opel Corsa auf der Grünewaldstraße in Dersdorf offenbar nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal in einen parkenden Volvo gefahren. Durch den Aufprall wurde der Wagen, auf einen vor ihm stehenden Transporter geschoben.

Wie ein GA-Reporter vor Ort von der Polizei erfuhr, saß am Steuer des aus Richtung Bornheim kommenden Autos ein junger Mann, der sich bei dem Zusammenstoß offenbar leicht verletzt hat.

Seine beiden Beifahrer (beide Anfang 20) habe es schlimmer erwischt, so die Beamten. Nach ersten Erkenntnissen verletzten sich die beiden Insassen mittelschwer bis schwer. Sie wurden, wie der Fahrer, zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sperrte die Grünewaldstraße zwischenzeitlich, mittlerweile ist der Verkehr wieder freigegeben.

Wie es zu dem Unfall kam, ob Alkohol im Spiel war oder der Fahrer eventuell abgelenkt wurde, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. (Marcel Dörsing)