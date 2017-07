Rettungseinsatz

Bornheim. Beim Linksabbiegen übersieht eine Autofahrerin auf der L192 in Bornheim-Sechtem, dass sie gerade überholt wird. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 40.000 Euro.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.07.2017

Wegen des Unfalls war die L192 am Samstagnachmittag für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Drei beteiligte Autofahrer wurden schwer verletzt in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

So beschreibt die Polizei den Unfallhergang

Die drei beteiligten PKW fuhren hintereinander auf der L192 aus Wesseling kommend in Richtung Bornheim, als die 34-jährige Fahrerin des ersten Fahrzeugs nach links in einen Feldweg abbiegen will. In dem Moment überholt sie der 26-jährige Fahrer des zweiten PKW, der hinter ihr fuhr. Die beiden Autos prallen zusammen. Der Wagen des 26-jährigen kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich. Der PKW der 34-jährigen bleibt auf der Fahrbahn stehen. Die 73 Jahre alte Fahrerin des dritten PKW kann nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallt mit ihrem Wagen auf des Heck des ersten Fahrzeugs.

Fahrbereit war keiner der drei PKW nach diesem Unfall. Alle drei wurden abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 40.000 Euro.