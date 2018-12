Vom Kräuterboden zum Automaten

Bornheim. Kurz vor Heiligabend 1838 eröffnete die erste Apotheke in Bornheim. 180 Jahre später gibt es in der Donatus-Apotheke keinen Kräuterboden oder Giftschrank mehr, dafür einen Roboter, der die Medikamente ausgibt.

Von Stefan Hermes, 31.12.2018

Das Argument des damaligen Bornheimer Bürgermeisters Gerhard Freiherr von Carnap (1795-1865), dass Bornheim „der am meisten bevölkerte Ort des Vorgebirges“ sei und die Straßen nach Brühl nicht nur schlecht, sondern „bodenlos“ sowie die Wege nach Bonn zuweilen sehr beschwerlich seien, muss den Ausschlag dafür gegeben haben, dass Bornheim eine Konzession für eine eigene Apotheke bekam – trotz der Existenzbedrohung für die Apotheke in Brühl. Die Bornheimer Apotheke besteht nun mit wechselnden Namen und Inhabern seit 180 Jahren.

Einen Tag vor Heiligabend im Jahre 1838 konnte der in Siegburg geborene Hilarius Schumacher die Eröffnung seiner Apotheke feiern. Bornheim hatte sich zu dieser Zeit an der schon im 13. Jahrhundert erwähnten Königstraße, die Teil des alten Weges zur Krönungskirche in Aachen war, zur bedeutendsten Ortschaft im Vorgebirge entwickelt. Schumachers Apotheke muss sich damals in einem gemieteten Haus am nördlichen Ende befunden haben und war mit Verkaufsraum, Materialkammer, Kräuterboden und einem Labor mit Schmelzofen, Glaskolben, Mörsern, Glastrichtern und Giftschrank ausgestattet. Die Kundschaft kam aus Alfter, Hersel und Heimerzheim. Die Apotheke, die damals noch keinen Namen trug, florierte. Schumacher versorgte das Vorgebirge mit seinen selbst gedrehten Pillen, die aufgrund des bitteren Geschmacks häufig vergoldet oder verzuckert wurden.

Mehr als 180 Jahre später, hat sich der Arbeitsablauf des Apothekers deutlich gewandelt. In der heutigen Donatus-Apotheke an der Königstraße werden die ankommenden Medikamentenlieferungen gescannt und von einem Roboter in einem klimatisierten Kommissionierungsautomaten einsortiert. Aus den rund 15 000 Arzneimittelpackungen findet das System in Sekundenschnelle ein gewünschtes Medikament und gibt es aus. Eine Anlage, die 2006 nach dem letzten großen Umbau der Apotheke zum Einsatz kam.

Als Christel und Karl Günter Reiz im Jahr 1965 die Aesculap-Apotheke von ihrem Vorgänger Rudolf Schunck übernahmen, kam auch ihr Sohn Markus auf die Welt. Noch war nicht abzusehen, dass er genau 35 Jahre später das elterliche Geschäft nach Pharmaziestudium und Promotion fortführen sollte. Wie schon seine Eltern, die sich beim Studium in Bonn kennenlernten, studierte auch Sohn Markus an der Bonner Universität. „Dabei hatte ich mal die Fantasie“, erzählt Markus Reiz, „Schreiner zu werden.“ Mangels Lehrstellen entschied er sich für das Studium, das ihn zunächst für vier Jahre in die Pharmaforschung nach Frankfurt und später in das Sanitätsamt der Bundeswehr nach Beuel führte. Zur Jahrtausendwende kam er nach Bornheim zurück. „Bis heute bin ich davon fasziniert, wie das Leben funktioniert und wie wir in der Lage sind, es zu beeinflussen“, sagt Reiz.

Eine Aussage, die sicherlich auch für seine Vorgänger in der jeweiligen Zeit zugetroffen wäre. So experimentierte Apotheker Wurringen in den 1860er Jahren unter anderem mit einem Kräuterelixier gegen Magen- und Verdauungsbeschwerden, das der Apotheke bis 1968 auch den Namen „Aesculap“ gab. Noch heute ist es in der Donatus-Apotheke erhältlich. Und auch Markus Reiz ist mit seinen etwa zwölf Mitarbeitern noch gefragt, wenn es darum geht, individuelle Rezepturen herzustellen, die von der Pharmaindustrie nicht gefertigt werden.