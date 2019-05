Bornheim-Kardorf. So wie es 1950 anfing, klang es aus: Mit dem Mai-Ansingen verabschiedet sich der 89-jährige Leiter des Männergesangvereins „Liederkranz“.

Von Susanne Träupmann, 03.05.2019

Zum letzten Mal dirigierte Helmut Brühl das Mai-Ansingen des Männergesangvereins (MGV) „Liederkranz“ Kardorf 1871 an der Ecke Travenstraße/Uhlstraße. Damit beendete der 89-Jährige seine Arbeit als Chorleiter nach 69 Jahren dort, wo sie am 30. April 1950 begonnen hatte.

War er bereits am Sonntag von Freunden und Weggefährten mit einem Festakt gewürdigt und von den Sängern zum „Ehrendirigenten“ ernannt worden, folgte am Dienstag die nächste Auszeichnung. Helmut Brühl ist nun Ehrenbürger von Kardorf. Die entsprechende Urkunde überreichten ihm der Vorsitzende des Ortsausschusses, Nicolas Rech, und Ortsvorsteher Herbert Gatz.

Das Votum dafür war einstimmig im Ortsausschuss gefallen – „in Anerkennung Ihrer Verdienste für unser Kardorf und für unsere Dorfgemeinschaft“, begründete Rech in der mit Gatz gemeinsam vorgetragenen Laudatio die Entscheidung. „In 69 Jahren Chorarbeit hat Helmut Brühl seinen MGV weiterentwickelt. Er verstand es, seine Sängergemeinschaft stets erneut zu motivieren und zu musikalischen Höchstleistungen zu bringen. Er verstand es, mit seinem ihm eigenen musikalischen Gefühl nicht nur die richtigen Themen für ein Konzert zu finden, sondern auch die richtige Interpretation der einzelnen Musikstücke dem Chor und damit auch den Zuhörern zu vermitteln“, hob Gatz hervor.

Einstimmige Entscheidung des Ortsausschusses

Brühl prägte mit den Liedbeiträgen seines Chores in den vergangenen fast sieben Jahrzehnten nicht nur die traditionellen Veranstaltungen im Ort wie das Mai-Ansingen und die Kirmes, das Gedenken an Allerheiligen oder das Schmücken des Weihnachtsbaums. Darüber hinaus engagierte er sich auch als Organist der katholischen Kirchengemeinde Sankt Joseph und gestaltete als Kirchenvorstand und Rendant die Geschicke der Pfarrgemeinde mit. Dazu gehörte ebenfalls die Mitwirkung bei der Erstellung der Festschrift zum 75-jährigen Bestehen des Gotteshauses.

Zahlreiche Anerkennungen wurden Brühl im Laufe der Zeit für seinen vielfältigen Einsatz zuteil. So erhielt er beispielsweise die Ehrennadel in Gold des Deutschen Chorverbandes sowie das Bundesverdienstkreuz am Bande, die Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland und den Päpstlichen Orden „Pro Ecclesia et Pontifice“. Im Mai 2010 überreichte Bornheims Bürgermeister Wolfgang Henseler dem Kardorfer zum 60-jährigen Dirigat die Bürgerurkunde Bornheims.

„Es ist wohl auch einmalig in Deutschland und vielleicht sogar in Europa, dass ein Chorleiter 69 Jahre lang denselben Chor dirigiert“, meinte denn auch der MGV-Vorsitzende Norbert Sigwarth.