Bundesweiter Vorlesetag

Vorgebirge/Voreifel.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.11.2017

Andere Welten entdecken, lustige Helden und freche Fabelwesen kennenlernen: Beim Vorlesen von Büchern ist alles möglich. Wie wichtig Vorlesen für die sprachliche und schulische Entwicklung von Kindern ist, macht der bundesweite Vorlesetag deutlich, der heute stattfindet. Jährlich rufen die Stiftung Lesen und die Deutsche Bahn Stiftung zum Vorlesen auf.

Die Büchereien aus dem Vorgebirge und der Voreifel haben zum Vorlesetag ihre Bücherregale durchstöbert und dem General-Anzeiger die besten Büchertipps für Kinder und für Erwachsene genannt - entweder zum Vorlesen oder zum selber Schmökern.

1 "Kakadu und Kukuda - Mit Gedichten, Geschichten und Spielen durchs ganze Jahr"

Öffentliche Bücherei St. Matthäus in Alfter

"Kakadu und Kukuda - Mit Gedichten, Geschichten und Spielen durchs ganze Jahr" von Paul Maar. Der Autor übertrifft sich selbst und spielt mit diesem Hausbuch seine ganze Vielseitigkeit aus: Charmant-witzige Gedichte, Unsinn-Reime, interaktive Ideen, verrückte Zungenbrecher und liebenswerte Geschichten vom kleinen Känguru bieten genug Lesestoff fürs ganze Jahr.

Alle Texte drehen sich ums Lieblingsthema Tiere und wurden von Nina Dulleck wunderschön illustriert: ein echter Prachtband für Kinder ab 6 und deren Eltern. In "Kakadu und Kukuda" finden sich zahllose freche Reime, witzige Ideen und knifflige Rätsel.

2 "Wir werden erwartet"

Öffentliche Bücherei St. Matthäus in Alfter

"Wir werden erwartet" von Ulla Hahn. Die Welt steht Hilla Palm offen. Nach langem Suchen hat das Mädchen aus einfachem Hause endlich ihre Heimat gefunden: in der Literatur und Hugo, dem Mann, der Hilla mit all ihren bitteren Erfahrungen annimmt. Zusammen entdecken sie die Liebe und erleben die 68er Jahre, in denen alles möglich scheint.

3 "Küstenstrich"

Stadtbücherei Bornheim

"Küstenstrich" von Benjamin Cors. Sein neuer Auftrag führt den charismatischen Nicolas Guerlain, ehemaliger Staatsbediensteter und einer der besten Personenschützer Frankreichs, abermals in die Nähe seiner Heimatstadt Deauville. Doch noch, bevor er die Bekanntschaft seiner Schutzperson machen kann, stößt er auf eine Leiche. Drei Warnungen innerhalb einer Woche am Zaun eines exklusiven Anwesens in der Normandie. Der Bedrohte: ein Adliger mit Kontakten zur französischen Regierung.

4 "Nachts am Brenner - Ein Fall für Commissario Grauner"

Stadtbücherei Bornheim

"Nachts am Brenner - Ein Fall für Commissario Grauner" von Lenz Koppelstätter. Am sagenumwobenen Brennerpass, inmitten der Alpenidylle zwischen Südtirol und Österreich, müssen Commissario Grauner und sein neapolitanischer Kollege Saltapepe einen grausamen Mord aufklären. Ein alter Mann wurde an ein Pferd gebunden zu Tode geschleift. Er lebte zurückgezogen, spielte manchmal mit seinen schweigsamen Freunden aus Jugendtagen eine Partie Karten.

Als diese befragt werden sollen, verschwindet einer von ihnen spurlos. Die Ermittlungen führen den Commissario bis in die dunkelsten Abschnitte der Südtiroler Geschichte. Und ein alter Koffer birgt Hinweise darauf, dass der Fall mit einer tödlichen Tragödie auf dem Hof von Grauners Eltern zusammenhängen könnte. Für die er auch heute, nach so vielen Jahren, keine Erklärung hat. Am Brenner, dort, wo einst Staatsmänner, Schriftsteller, Händler und Weltenbummler Station machten, ist die Ruhe der Nacht trügerisch.

5 "Die Schule der magischen Tiere nass und nasser, 6. Teil"

Katholische öffentliche Bücherei St. Katharina in Swisttal-Buschhoven

"Die Schule der magischen Tiere nass und nasser, 6. Teil" von Margit Auer. Sommer, Sonne, Schwimmbad! Vergnügt planschen Miss Cornfields Klasse und die magischen Tiere im Wasser - alle, bis auf Hatice. Wie soll sie nur jemals das Seepferdchen schaffen? Henry hat genug vom Streit mit seinen Eltern. Er läuft von zu Hause weg. Im Wald kämpft er verzweifelt ums Überleben. Und erhält unerwartete Hilfe: von einem magischen Leoparden.

6 "Altes Land"

Katholische öffentliche Bücherei St. Katharina in Swisttal-Buschhoven

"Altes Land" von Dörte Hansen. Auf dem Hof im Alten Land, wohin sie 1945 aus Ostpreußen mit ihrer Mutter geflohen ist, ist die fünfjährige Vera nur das "Polackenkind". Ihr Leben lang fühlt sie sich fremd in dem großen, kalten Bauernhaus und kann trotzdem nicht davonlassen. Bis sechzig Jahre später plötzlich ihre Nichte Anne vor der Tür steht.

Sie ist mit ihrem kleinen Sohn aus Hamburg-Ottensen geflüchtet, wo ehrgeizige Vollwert-Eltern ihre Kinder wie Preispokale durch die Straßen tragen - und wo Annes Mann eine andere liebt. Vera und Anne sind einander fremd und haben doch viel mehr gemeinsam, als sie ahnen.

7 "Die Schattenbande legt los"

Katholische öffentliche Bücherei St. Johannes der Täufer in Meckenheim

"Die Schattenbande legt los" von Frank Reifenberg. Die vier Berliner Waisenkinder Klara, Otto, Paule und Lina sind: Die Schattenbande! Neugierig, flink und furchtlos sind sie immer da, wo ein Verbrechen Aufklärung fordert... Als Otto verdächtigt wird, eine ehrwürdige Großfürstin umgebracht zu haben, müssen die Schatten handeln!

Wer steckt wirklich hinter dem Mord? Welche Bedeutung hat das letzte Wort, das die Großfürstin mit Mühe über die Lippen brachte: Soljanka? Und was sind die sagenumwobenen "Tränen der Zarin", von denen die Schatten bei ihrer Spurensuche erfahren? Immer tiefer geraten die Kinder in eine Welt voller zwielichtiger Gestalten.

8 "Heimat - Ein Phantomschmerz"

Katholische öffentliche Bücherei St. Johannes der Täufer in Meckenheim

"Heimat - Ein Phantomschmerz" von Christian Schüle. Der Philosoph beschreibt den Verlust des Vertrauten und den Mangel an Vertrauen. Beides bestimmt die aktuelle Diskussion um den Begriff Heimat und schürt die Angst vor dem Unbekannten.

Vor dem Hintergrund von Flüchtlingskrise und Migration verändert sich der Begriff Heimat so rasant, wie es Deutschland nie zuvor erlebt hat. Politische, wirtschaftliche und soziale Grenzen lösen sich mit dem Siegeszug der Globalisierung auf. Die Welt wird unüberschaubarer, und die Zahl derjenigen wächst, die einen Verlust an Sicherheit und Geborgenheit beklagen.

9 "Manchmal rot"

Öffentlichen Bücherei St. Martin in Rheinbach

"Manchmal rot" von Eva Baronsky. Es ist ein Kurzschluss, der zwei Lebenswelten, die sich sonst kaum berühren, aufeinanderprallen lässt: die eines erfolgsverwöhnten Anwalts und die seiner illegal beschäftigten Putzfrau. Was dann passiert, bedeutet für beide den völligen Verlust von Selbstverständlichkeiten.

Für ihn läuft alles prächtig, er steht vor dem ganz großen Deal. Zwar muss er vorher den Seniorchef seiner Kanzlei ausbooten und nebenbei ein üppiges Schwarzgeldkonto in der Schweiz auflösen, aber auch das wird er in den Griff bekommen. Seine Putzfrau lernt er nur kennen, weil sie in seiner Wohnung von der Leiter fällt. Als sie im Krankenhaus erwacht, kann sie sich weder an ihren Namen erinnern noch ihn schreiben. Während sie ungläubig der Frau, die sie einmal gewesen sein soll, nachforscht, erfindet sie sich neu. Dabei entwickelt sie ein Selbstbewusstsein, das den Anwalt zunehmend fasziniert und verunsichert.

10 "Enno Anders - Löwenzahn im Asphalt"

Öffentlichen Bücherei St. Martin in Rheinbach

"Enno Anders - Löwenzahn im Asphalt" von Astrid Frank. Die Heizung knackt, der Banknachbar schnieft: Wie kann man da einen Aufsatz schreiben? Und wenn man sich gerade vorstellt, eine Ameise zu sein - wie soll man da antworten? Enno nimmt tausend Kleinigkeiten wahr, kann sich in jedes Lebewesen hineinfühlen und sich ausgeklügelte Geschichten ausdenken, die auf anderen Planeten spielen. Nur eines kann er nicht: so sein wie die anderen. Immer wieder wird an Enno rumgenörgelt, aber er kommt ganz gut damit klar.