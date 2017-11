Wohnungseinbruch

Bornheim. Am Rüttersweg in Bornheim-Rösberg nutzten Diebe die Abwesenheit der Bewohner und stahlen neben Schmuck auch die Kaffeemaschine.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.11.2017

Die Bonner Polizei warnt aktuell besonders vor Wohnungseinbrüchen - auch in dem aktuellen Fall aus Bornheim. Dort hatten Diebe die Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt und waren zwischen 6:30 Uhr und 19 Uhr in ein Einfamilienhaus am Rüttersweg eingebrochen.

Durch die Terrassentür verschafften sie sich Zugang und stahlen neben Schmuck und Uhren auch die Kaffeemaschine. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228/15-0 entgegen