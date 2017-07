Arbeiten an der Nikolaus-Schule

Bornheim-Waldorf. Nach anderthalb Jahren können die Waldorfer Grundschüler wieder den gesamten Pausenhof nutzen.

Kurz vor den Ferien freuen sich die Mädchen und Jungen der Waldorfer Nikolaus-Schule, dass sie wieder ihren Schulhof in Besitz nehmen können. Eine Firma hat jetzt die Container abgeholt, die anderthalb Jahre auf dem Schulhof gestanden hatten.

Im Dezember 2015 wurden sie als Ausgleichsräume für die Sanierung der Schule aufgestellt (der General-Anzeiger berichtete). Rund fünf Millionen Euro wurden in eine umfangreiche Schadstoff-, Beton- und energetische Sanierung investiert. Die Container hatten ihren Platz auf dem Schulhof, damit je vier Klassen im Wechsel dorthin ausweichen konnten. Danach dienten sie noch eine Weile als Ausweichquartier für die Kinder der Kita „Flora“ – so lange, bis der Wasserschaden in deren Gebäude behoben war.

Brettspiele und Spielmaterialien im Innenbereich

Während die Container auf dem Schulhof standen, hätten die Mädchen und Jungen in den Pausen deutlich weniger Platz zur Verfügung gehabt, berichtet Schulleiterin Petra Domscheit. Dementsprechend seien sie froh, endlich wieder auf großer Fläche toben und Fußball spielen zu können. „Der bis dahin belegte Schulhofteil ist traditionell der Bereich, in dem alle Klassen in den Pausen mit Softbällen Fußball spielen“, so Domscheit.

In der Sanierungszeit hätten die Kinder auf die verbleibenden Schulhofbereiche ausweichen müssen. Domscheit: „Das Kollegium der Schule hatte, um die Situation etwas zu entzerren, einen Raum im Innenbereich der Schule zur Verfügung gestellt, wo sich die Kinder mit Brettspielen und anderen Spielmaterialien die Pause über beschäftigen konnten.“

Als nächster Schritt sollten laut Architektenbüro die Betonsanierung an der Außenhülle des Gebäudes und der Abbau der dafür noch notwendigen Gerüste nach den Ferien abgeschlossen sein, so Domscheit. Überdies hofften alle, dass die geplante Kanalsanierung nach den Sommerferien nicht wieder zu Teilsperrungen desselben Schulhofbereiches führt.