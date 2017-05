Nominierung für 100.000-Euro-Preis

Bornheim. Die Bornheimer Europaschule ist für den mit 100.000 Euro dotierten Deutschen Schulpreis nominiert und reist mit einer 15 Mann starken „Delegation" zur Preisverleihung am 29. Mai nach Berlin. Ausgezeichnet werden dort Schulen für besondere pädagogische Leistungen.

Von Susanne Träupmann, 17.05.2017

Schon jetzt ist sicher, dass die Bornheimer Europaschule eine der besten Schulen Deutschlands ist. Die von Christoph Becker geleitete Gesamtschule gehört zu den 14 Schulen, die eine Experten-Jury für die Endrunde des Deutschen Schulpreises, des höchstdotierten Wettbewerbs für Schulen in Deutschland, nominiert hat. Gewürdigt werden damit Schulen, denen es gelingt, für das Lernen zu begeistern und Kreativität freizusetzen und die somit pädagogisch richtungsweisend sind.

Ob die Bornheimer es aufs Siegertreppchen schaffen und den Hauptpreis – 100.000 Euro – einstreichen, wird sich aber erst beim Finale am Montag, 29. Mai, zeigen, wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel die Preisverleihung vornehmen wird. Die Vertreter der nominierten Schulen werden bereits am Sonntag anreisen und sich in der Repräsentanz der Robert-Bosch-Stiftung, die gemeinsam mit der Heidehof-Stiftung den Wettbewerb seit 2006 ausschreibt, zu einem „Abend der Nominierten“ treffen.

Kein Wunder, dass die Vorfreude groß ist. Flug und Unterkunft für Schüler, Lehrer und Eltern sind gebucht. Und auch die Kleiderfrage wurde geklärt. Die Europaschul-Delegation wird in weißen T-Shirts erscheinen und dazu einen azurblauen Schal – in der Farbe Europas – mit zwölf goldenen Sternen als Symbol der Einheit Europas und dem Namen der Schule tragen. Die Gestaltung soll der Kunst-Leistungskurs übernehmen.

„Wir haben uns mit der europäischen Idee beim Wettbewerb beworben. Wir sollten auch den Mut haben, das deutlich zu zeigen“, unterstrich Schulleiter Becker die Kleiderwahl. „Schon die Nominierung ist eine Auszeichnung für unsere Schule, aber auch für die Schullandschaft, in der wir uns entwickeln konnten“, sagte der 54-Jährige. Im Januar war ein Juryteam in Bornheim zu Gast und sprach mit Lehrern, Schülern und Eltern.

„Es wurde der hohe Partizipationsanteil der Schüler gelobt“

Dabei wurden Leistung, Umgang mit Vielfalt, Unterrichtsqualität, Verantwortung, Schulleben und Schule als lernende Institution begutachtet. „Als die Jury mit uns redete, wurde schon der hohe Partizipationsanteil der Schüler gelobt“, erinnerte sich die stellvertretende Schulsprecherin Johanne Hecht, die mit Armin Wojke (Vize-Schulsprecher) und Schulsprecherin Pia Machts zu den 15 Berlin-Fahrern gehören wird. Jüngste Repräsentantin ist die 14-jährige Felicitas Gospos, die seit Langem im Kernteam der Schülervertretung mitarbeitet.

81 Schulen hatten sich in diesem Jahr beworben. Eine Jury aus Praktikern und Bildungswissenschaftlern bewertete die 14-seitigen Bewerbungsunterlagen und wählte zunächst 20 Schulen aus, von denen sich unterschiedliche Jurys vor Ort ein Bild machten. Ende März wurden 14 Schulen aus ganz Deutschland sowie die Deutschen Schulen in Rio de Janeiro und in Boston (USA) für die Endausscheidung vorgeschlagen.

Egal wie das Finale ausgehen wird, für Schulleiter Becker steht jetzt schon fest, dass „wir weiter an der Qualität der Schule und da besonders am inklusiven Unterricht arbeiten werden“. Gefeiert wird in jedem Fall vor den Ferien mit einem Sommerfest.