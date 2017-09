Stadtpartnerschaft wird gefeiert

Bornheim. Musiker und Sänger der Partnerstädte Bornheim und Zawiercie traten in der Roisdorfer Pfarrkirche auf. Da hatte die Gäste aus Polen bereits ein Marathonprogramm hinter sich.

Von Sonja Weber, 11.09.2017

Über 1000 Kilometer Busfahrt und einen Auftritt in der Dresdner Frauenkirche hatten die 73 polnischen Sänger und Orchestermusiker aus Bornheims Partnerstadt Zawiercie in den Knochen, als sie am vergangenen Donnerstag in Bornheim eintrafen.

Für Erholung blieb jedoch keine Zeit, denn schon kurz nach der herzlichen Begrüßung durch die Gastgeber stand die erste Probe für die beiden geplanten Konzerte mit den Ensembles der Bornheimer Musikschule auf dem Programm. Dass sich die Mühe gelohnt hatte, stellten die Orchester und Chöre der Partnerstätte bei ihrem ersten von zwei gemeinsamen Konzerten am Samstagnachmittag in der Roisdorfer Kirche St. Sebastian unter Beweis.

Unter dem Titel „Ein Konzert für Herz und Seele“ gaben die Chöre „Capella Vartiensis“ und „Mlodziezowy Tutti“ zusammen mit dem Orchester „Mlodziezowa Orkiestra Kameralna Zawiercianska“ eine Kostprobe ihres Könnens. Anschließend präsentierten der Pop Jazz Chor „Zwischentöne“ und das Musikschulorchester mit „Am Dom zu Kölle“ zunächst einen Titel in heimischer Mundart. Tags zuvor hatten die Gäste aus Polen die Domstadt besucht – inklusive eines spontanen Konzerts in der Kirche Groß St. Martin. „Einige Teilnehmer aus Polen hatten sich an eine ähnliche Aktion anlässlich des letzten Treffens beim Orchesterfestival vor fünf Jahren erinnert und wollten diese gerne wiederholen“, sagte Bürgermeister Wolfgang Henseler, als er die Gäste und rund 200 Zuhörer begrüßte.

Gemeinsam interpretierten die 130 polnischen und deutschen Musiker und Sänger dann die letzten Stücke des Konzerts. Nachdem Georg Friedrich Händels Halleluja aus dem Messias verklungen war, erschallte Applaus. Frank W. Krüger, Vorsitzender des Partnerschaftsvereins Bornheim-Zawiercie, dankte nicht nur den Organisatoren Leopold Stawarz und Mary Schirilla. „Ausdrücklich bedanken möchte ich mich auch bei den vielen Gastfamilien, die einen solchen Austausch erst möglich machen“, sagte er weiter.