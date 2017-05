Schlagerstar singt im Festzelt

Bornheim. Michael Wendler ist eine Größe in der Schlagerszene. In Bornheim sucht er die Nähe zu den Fans - und lässt Frauenherzen höher schlagen.

Von Axel Vogel, 14.05.2017

„Wir wolln‘ den Wendler sehen, wir wolln‘ den Wendler sehen“, skandierten hunderte eingefleischte Fans von Schlagestar Michael Wendler am Samstagabend im pickpacke vollen Festzelt an der Europaschule in Bornheim. Und die Rufer bekamen den Wendler zu sehen, und zwar hochdosiert: Die mindestens 1000 Besucher schwoften, was das Zeug hielt. Sehr zur Freude des Junggesellenvereins/Männerreih Freundschaftsbund Bornheim. Dem war es anlässlich seines Maifests zum zweiten Mal innerhalb weniger Jahre gelungen, so der erste Vorsitzende Benedikt Christ, den Schöpfer von Ohrwürmern wie „Sie liebt den DJ“ und „Nina“ als Zugpferd des Abends zu verpflichten.

Nähe zu Fans ist Markenzeichen

Unbestritten: Michael Wendler ist eine Größe in der Schlagerszene. Dazu beigetragen haben nicht nur etliche Herz- und Schmerzlieder, sondern auch seine TV-Präsenz etwa als Held des RTL-Dschungelcamps und in der beliebten Vox-Auswandererserie „Goodbye Deutschland“, in der er die Zuschauer an seiner Umsiedlung nach Florida teilhaben ließ. Zur Zeit dreht er mit der RTL II für den „Trödeltrupp“. Was aber vor allem eines seiner Markenzeichen ist: „Der Michael pflegt unheimlich viel Nähe zu den Fans“, betonte Nadja Verena Grund. Die 41-Jährige war am Samstag aus Kamp-Lintfort angereist und hatte sich mit Dutzenden anderen Edelfans einen Platz direkt vor der Bühne gesichert. „Er ist für uns da, und wir für ihn“, schwärmte Grund mit großen Augen.

Schlagerstar Michael Wendler in Bornheim Foto: Axel Vogel

Von den Wendler-Fan-Fahrten etwa nach Sylt erzählte immer noch fasziniert der 28-jährige Marcel Josch aus Wuppertal: „Der ist einfach authentisch und nimmt sich viel Zeit für uns.“ Klar faszinierten auch seine Lieder, ergänzte Heike Stuckenbrock (49) aus Bochum: „Der ´Micha` singt das, was Frauen gerne hören!“ Das kann Regine Maier quasi blind unterschreiben. Für ihren ´Micha´ war die 55-Jährige eigens aus Stuttgart angereist - mit dem Lederhut auf dem Kopf, den Wendler im Dschungelcamp getragen hatte. „Den habe ich für 500 Euro bei Ebay ersteigert, und der Hut ist handsigniert“, sagte sie stolz.

Selfie nach der Zugabe

Das, was sich die Fans von ihrem Star versprochen hatten, bekamen sie auch: Einen 45-Minuten-Auftritt mit vielen Hits und garniert mit ganz viel Wendler-Stimmung. So viel, dass es selbst das Maipaar, das hinter ihm auf der Bühne saß, nicht mehr auf den Stühlen hielt: Die Majestäten Nadine Schweda und Ricardo Nobre legten nebst Gefolgte spontan einen Discofox während der Show aufs Parkett. Natürlich gab es dann noch nach der Zugabe, na was wohl? Ein Selfie mit dem Wendler. Auch das machte der Star geduldig mit.