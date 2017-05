Start der Spargelsaison im Vorgebirge

BRÜHL/BORNHEIM. Spargelkönigin Leonie Palm hat zusammen mit den Bürgermeistern aus Brühl und Bornheim die Spargelsaison eröffnet.

Von Ralf Palm., 08.05.2017

Rund um das lange weiße Edelgemüse drehte sich am Samstag die Eröffnungsfeier der Brühl-Bornheimer Spargelsaison. Die interkommunale Veranstaltung war in den Brühler Wein- und Spargelmarkt der Schloßgarde der Stadt Brühl „Rut-Wieß von 1972“ eingebettet und ging bereits zum 13. Mal über die Bühne.

Bei bestem Wetter genossen die zahlreichen Besucher kulinarische Leckereien von Anbietern aus der Region und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm vor dem Brühler Rathaus. Den offiziellen Startschuss gaben die Bürgermeister Wolfgang Henseler (Bornheim) und Dieter Freytag (Brühl) sowie die Brühl-Bornheimer Spargelkönigin Leonie Palm.

In seiner Begrüßung hob Freytag noch einmal die Bedeutung der regionalen Landwirtschaft hervor und lobte das positive Image des Spargels, den er auch als den „Helden vom Feld“ bezeichnete. Das strahlende Lächeln der Spargelkönigin beschrieb er so: „Leonie gibt dem weißen Gold das passende Gesicht.“ Henseler betonte in seiner Rede, dass die Brühler und Bornheimer durch die seit 2005 bestehende Spargelkooperation enger zusammengewachsen sind. „So haben die Menschen aus beiden Städten die Möglichkeit, die Köstlichkeiten der Landwirte und Gastronomen aus der Umgebung zu genießen.“

Auf die Frage von Moderator Wolfgang Vaupel, auf was sich denn eine Spargelkönigin am meisten freue, antwortete die Tochter von Biobauer Leonhard Palm: „Jedes kleine Mädchen träumt davon, einmal eine Königin zu sein. Das ist jetzt für mich für zwei Jahre in Erfüllung gegangen.“

An der offiziellen Eröffnung der Spargelsaison beteiligten sich auch der Verein Bornheimer Spargelanbauer e. V., der Naturpark Rheinland, der Verein Rhein-Voreifel Touristik, verschiedene Gastronomiebetriebe und eine Vielzahl landwirtschaftlicher Erzeuger- und Einzelhandelsbetriebe. Für den musikalischen Rahmen sorgte das Jazz-Ensemble der Kunst- und Musikschule der Stadt Brühl „FueBirds“.