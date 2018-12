Bornheim. Der 85-jährige Martin Fritz G. aus Bornheim wird seit Mittwochmorgen vermisst. Zuletzt wurde er gesehen, als er in eine Stadtbahn der Linie 18 in Fahrtrichtung Köln einstieg. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.12.2018

Seit Mittwochmorgen wird der 85-jährige Martin Fritz G. aus Bornheim vermisst. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Senior zuletzt gegen 9.45 Uhr in Merten gesehen, als er in eine Stadtbahn der Linie 18 in Fahrtrichtung Köln einstieg.

Der 85-Jährige ist nach Angaben seiner Angehörigen dement und orientierungslos. Auf Ansprache kann er zwar seinen Namen nennen, eigenständig würde er vermutlich jedoch niemanden um Hilfe bitten. Die Krankheit ist ihm nicht anzusehen.

Der Mann ist etwa 1,75 Meter groß, hat eine normale Statur, volles graues Haar und trägt eine Brille. Am Mittwochmorgen war er bekleidet mit einer braunen Jacke, Mütze und Schal, Bluejeans, blauen Turnschuhen und einem hell gestreiften Hemd. Er führt seinen Ausweis mit sich.

Wer hat den Vermissten am Mittwoch, 13. Dezember 2018, nach 09.45 Uhr gesehen oder kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort

machen?

Hinweise nimmt die Kriminalwache der Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228 / 157351 entgegen.