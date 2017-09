Ein Verletzter im Krankenhaus

Feuer in Bornheim Merten

Bornheim. Mit mehr als vierzig Löschkräften bekämpft die Feuerwehr die Flammen in einem Mehrfamilienhaus in der Bachstraße. Ein Bewohner ist im Krankenhaus. Weitere Personen sind nicht in Gefahr.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.09.2017

Zunächst ist die Feuerwehr am Dienstagvormittag mit nur wenigen Kräften zu einem brennenden Dachstuhl ausgerückt. Schnell sei jedoch klar gewesen, dass weitere Einsatzkräfte erforderlich sind.

Kurz vor elf Uhr stand der Dachstuhl nach GA-Informationen lichterloh in Flammen. Mehr als vierzig Feuerwehrleuten kamen zur Bachstraße nach Bornheim-Merten. Auch umliegende Straßen wurden nach ersten Angaben für die Löscharbeiten gesperrt.

Personen befinden sich nicht mehr im Haus. Der Besitzer des Wohngebäudes ist im Krankenhaus. Laut Feuerwehr hatte er Kreislaufprobleme, nachdem er die Schadenslage erkannt hatte. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort.

