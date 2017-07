Spende für die Roisdorfer Sebastian-Schule

Bornheim-Roisdorf. Beim Sommerfest der Roisdorfer Sebastian-Schule weihen Kinder, Lehrer und Eltern den für 55 000 Euro neu gestalteten Spiel- und Forscherhügel ein. Dazu gehören Röhren, Rutschen, Laufwege und Turngerüste.

Von Stefan Hermes, 11.07.2017

Zwei Termmine in einem: Passend zum großen Sommerfest der Roisdorfer Sebastian-Schule unter dem Motto „Tut gut Olympiade“ segnete Diakon Adi Halbach am Sonntag den neu entstandenen Spielhügel ein. Mit dabei waren Kinder, Lehrer und Eltern, aber auch Comedian Bernd Stelter aus Hersel, Wissenschaftsjournalist Jean Pütz und Bürgermeister Wolfgang Henseler. Finanziert wurde das Projekt durch Spendengelder in Höhe von 55 000 Euro.

Erst am Samstag waren die letzten Rasenflächen auf dem künstlichen Berg verlegt worden, der mit seinen Röhren und Rutschen, mit Laufwegen und Turngerüsten nun „als Förder- und Forscherhügel vielfältige Lernangebote für unsere Grundschüler bieten soll“, wie es Konrektorin Beate Schöpe zusammenfasste. „Sowohl im motorischen wie auch im sozialen und inklusiven Bereich soll der Spielhügel dazu dienen, Spannungen oder auch überschüssige Energien abzubauen“, so die Lehrerin.

„Im November des vergangenen Jahres fingen wir an, Gelder für Reparatur und Neuanschaffungen zu sammeln“, blickte die Fördervereinsvorsitzende Ina von Rumohr zurück. Doch mit den Spenden in Höhe von 2000 Euro konnte noch nicht viel entstehen.

Dank des vermittelnden Einsatzes von Bernd Stelter und seiner Bornheimer Bürgerstiftung „Unsere Kinder, unsere Zukunft“ kam es zu einem Kontakt zu Hans-Werner Neske von der Herman van Veen-Stiftung, deren Ziel die Förderung der Bildung und Erziehung von Kindern in aller Welt ist.

Zusammen mit der Aktion Kindertraum aus Hannover überwies die Stiftung 30 000 Euro für den „Förder- und Forscherhügel“ und ernannte Stelter zum Schulpaten. Seine Aufgabe soll es sein, auch in Zukunft die Verbindung zwischen der Sebastian-Schule und den Sponsoren zu festigen.