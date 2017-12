Polizei sucht Mann aus Bornheim

Hersel. Seit dem frühen Sonntagmorgen fehlt von Christoph S. aus Bornheim-Hersel jede Spur. Die Polizei bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.12.2017

Am Sonntagmorgen verschwand der 58-jährige Christoph S. aus Bornheim-Hersel. Er wurde zuletzt an seiner Wohnanschrift in Hersel gesehen.

Derzeit liegen keine Anhaltspunkte für seinen aktuellen Aufenthaltsort vor. Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Foto: Polizei Bonn Wer hat Christoph S. gesehen?

Christoph S. wird wie folgt beschrieben:

1,78 m groß

Halbglatze und Dreitagebart

trägt eine schwarze Fleecemütze, rote Regenjacke und einen roten Fleecepullover mit Jeans

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/15-0 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.