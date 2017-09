Falscher Bus zur richtigen Zeit

Bornheim. Das erwartbare Chaos am Montagmorgen bei den Bornheimer Schulbussen ist eingetreten. Nachdem die Stadt dem bisherigen Busunternehmen gekündigt hatte, erschienen am Morgen zwei Busse an den Haltestellen - der richtige allerdings zur falschen Zeit.

Die Schwierigkeiten, die es in Bornheim in der vergangenen Woche mit dem Schülerspezialverkehr gegeben hatte, schienen gelöst zu sein. Nachdem die Stadtverwaltung dem bisherigen Anbieter Axel Tücks GmbH zum 8. September eine außerordentliche Kündigung ausgesprochen hatte, sollte ab dieser Woche die Rheinland-Touristik Platz GmbH für den Transport der Schüler zuständig sein.

Doch für die Grundschulkinder aus Widdig und Uedorf, die auf den Bustransport zur Herseler-Werth-Schule angewiesen sind, ging der Neustart gründlich daneben. Dass es aufgrund von rechtlichen Auseinandersetzungen zwischen der Stadt und Axel Tücks GmbH dazu kommen könnte, dass neben der Rheinland-Touristik auch der alte Anbieter weiterhin Schulbusse einsetzt, hatte die Stadt bereits angekündigt.

Tatsächlich stand an der Haltestelle am Widdiger Sportplatz am Montagmorgen pünktlich um 7.50 Uhr ein Bus des Unternehmens Axel Tücks bereit. Die Rheinland-Touristik dagegen erschien erst mit großer Verspätung und nur auf Nachfrage der Herseler Schulleitung um 8.20 Uhr in Widdig - zu diesem Zeitpunkt hatten die meisten Eltern ihre Kinder allerdings bereits ins Auto gepackt und zur Schule gefahren.

Weitere Berichterstattung folgt.