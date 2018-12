Verzicht aufs eigene Auto

Bornheim-Sechtem. Die Energiegenossenschaft Bürger-Energie Rhein-Sieg startet im Vorgebirge ihr kreisweites Carsharing-Projekt. Standort des Elektrofahrzeugs ist an der Straßburger Straße.

Von Sonja Weber, 18.12.2018

Auf das eigene Auto verzichten oder zumindest das Zweitauto abschaffen? Gäbe es eine praktikable Alternative, ständen viele Menschen diesem Gedanken sicher gar nicht so abgeneigt gegenüber. In Sechtem wird diese Alternative nun angeboten – und zwar in Form von Carsharing.

Seit Samstag steht auf dem Parkplatz an der Straßburger Straße, direkt gegenüber der katholischen Kirche, ein Elektro-Fahrzeug zur Verfügung, das bei Bedarf für einen bestimmten Zeitraum genutzt werden kann: Der Renault Zoe wird im Internet oder über eine App auf dem Smartphone gebucht. In einem Kalender wird der gewünschte Termin ausgewählt und das Auto reserviert. Nach der Fahrt wird es an der gleichen Station zurückgegeben.

Sechtem ist der erste Ort im Rhein-Sieg-Kreis, an dem die Energiegenossenschaft Bürger-Energie Rhein-Sieg dieses Angebot umsetzt. Im Vorfeld hatte die Bürger-Energie potenzielle Carsharingstandorte in Bonn und den 19 kreisangehörigen Kommunen ausgemacht und die Bürger dazu aufgerufen, ihr Interesse an dem Angebot zu bekunden.

Fünf Monate vom Konzept bis zur Umsetzung

„Am schnellsten haben sich die Interessenten in Sechtem zusammengefunden“, berichteten Thomas Schmitz und Thomas Zwingmann vom Vorstand der BürgerEnergie Rhein-Sieg. Zunächst waren es fünf Sechtemer, die sich für das Projekt stark machten, beim zweiten Treffen mit den Vertretern der Bürger-Energie waren es bereits 15. Weiterhin können Bürger auch in anderen Orten des Rhein-Sieg-Kreises ihr Interesse anmelden. Finden sich genügend Interessenten, wird über die Möglichkeiten einer Realisierung beraten.

Das Konzept „Carsharing im Veedel“ zielt ganz bewusst auf die Nutzung des Angebots im Alltag. „Für uns stehen die Bewohner in ihrem täglichen Wohnumfeld, mit ihren täglichen Fahranlässen im Blickpunkt. Daher stellen wir das Auto dort hin, wo es jeder tatsächlich im Blick hat: ins Veedel“, erläutert Thomas Zwingmann, der das „Auto zum Teilen“ gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Thomas Schmitz sowie Bürgermeister Wolfgang Henseler, dem Leiter des Umwelt- und Grünflächenamts, Wolfgang Paulus, und Sechtems Ortsvorsteher Rainer Züge in Betrieb nahm.

Tarife für Gelegenheits- und Vielfahrer

Fünf Monate hatte es von der Vorstellung des Konzepts bis zur Umsetzung gedauert. „Dank des großen Interesses seitens des Bürgermeisters und des Ortsvorstehers wurde schnell ein geeigneter Standort gefunden“, so Thomas Schmitz. Allein die Ladestation konnte noch nicht installiert werden. Dies soll im Frühjahr geschehen. Bis dahin wird Anwohner Johannes Schüler das Elektroauto an seiner eigenen „Wall-Box“ aufladen. „Ansonsten hätte das Projekt nicht so schnell verwirklicht werden können“, so Schmitz.

Ortsvorsteher Rainer Züge freute sich, dass in Sechtem das Prinzip der „kurzen Wege“ wieder einmal gut funktioniert habe und schnell ein Standort gefunden wurde. Auch Bürgermeister Henseler lobte den Vorstoß in Richtung Carsharing: „Dieses Projekt kann ein Zeichen setzten, wie es anders gehen kann. Ich danke allen Beteiligten, die bereit sind, diesen Schritt zu gehen.“

Um die Nutzung attraktiv zu gestalten, gibt es drei Tarife. Einen für Gelegenheitsfahrer ohne Grundgebühr mit einem üblichen Stundensatz. Einen zweiten für Fahrer, die das Auto öfter nutzen. Dieser wird mit einem mittleren Stundenpreis von zwei Euro und einer Grundgebühr von zehn Euro angeboten werden. Der Vielfahrer-Tarif kommt mit einer sehr geringen Stundengebühr von einem Euro aus. Dafür schlägt die monatliche Grundgebühr mit 20 Euro zu Buche. Zwischen den Tarifen kann gewechselt werden. Das Auto besitzt eine Reichweite von etwa 300 bis 400 Kilometern. Es finden bis zu fünf Personen darin Platz.

Weitere Infos sind im Internet unter www.be-rhein-sieg.de zu finden.