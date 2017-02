Nahverkehr im Rhein-Sieg-Kreis

Bornheim. Busfahrende aufgepasst: Im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis fahren wird der Fahrplan der Busse von Weiberfastnacht bis zum Veilchendienstag teilweise geändert. ga-bonn.de mit einem Überblick.

Von Susanne Träupmann, 22.02.2017

Der Fahrplan der Linien des Regionalverkehrs Köln (RVK) im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis wird wegen der Karnevalszüge geändert. So fährt an Weiberdonnerstag, 23. Februar, die Linie 818 die Haltestellen "Waldorf Gaststätte Kreuel" (in Fahrtrichtung Sechtem), "Waldorf Stadtbahn", "Ersatzhaltestelle Kardorf Travenstraße" und "Lindenstraße" ab 12 Uhr bis Betriebsende nicht an. In Fahrtrichtung Sechtem können Fahrgäste die Haltestelle "Kardorf, Auf dem Knickert" als Ersatz nutzen.

Am Freitag, 24. Februar, werden die RVK-Linien Oedingen zwischen 12 und 18 Uhr nicht bedient. Bei der Linie 818 entfallen am Freitag von 13 bis 18 Uhr die Haltestellen "Hemmergasse" und "Hemmerich Schule" in beiden Fahrtrichtungen. Am Samstag, 25. Februar, gibt es zwischen 12 und 20 Uhr keine Haltestellen an der Linie 857 in Fritzdorf.

Buschhoven kann sechs Stunden nicht durchfahren werden

Ebenfalls entfällt die reguläre Haltestelle "Arzdorf". Eine Ersatzhaltestelle wird auf der Adendorfer Straße eingerichtet. Am Sonntag, 26. Februar, 12 bis 18 Uhr, kann Buschhoven nicht durchfahren werden. Im Einmündungsbereich Alte Poststraße gibt es dann beidseitig Ersatzhaltestellen (Linie 845).

Zwischen 12 und 18 Uhr entfallen ebenfalls am Sonntag in Fahrtrichtung Meckenheim Industriepark die Haltestellen "Wormersdorfer Straße. "Seniorenhaus", "Kölnkreuz", "Adendorfer Straße","Heerstraße" sowie zusätzlich die Haltepunkte "Kirche" und "Hauptstraße" (858).

Busverkehr wird auf einigen Linien zeitweise eingestellt

An Rosenmontag, 27. Februar, wird auf den Linien 748 ab 13 Uhr, 749 zwischen 13 und 17.30 Uhr und 817 (Heimerzheim) von 11 bis 19 Uhr der Busverkehr eingestellt. An der Linie 845 entfällt an Rosenmontag zwischen 11 und 19 Uhr die Haltestelle "Fronhof" in beiden Fahrtrichtungen.

Am Dienstag, 28. Februar, startet und endet die Linie 740 zwischen 12 und 17 Uhr am Schulzentrum in Rheinbach. Die Linien 747, 749, 752, 800, 817 beginnen und enden zwischen 12 und 17 Uhr am Bahnhof in Rheinbach.

Weitere Auskünfte und detaillierte Infos zum Busverkehr am Veilchendienstag erhalten Fahrgäste über die RVK-Service-Nummer unter 01 80/6 13 13 13 für 20 Cent pro Anruf aus dem Festnetz oder maximal 60 Cent beim Mobilfunk.