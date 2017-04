Laufevent in Bornheim

Gemeinsam an einem Strang ziehen die Organisatoren des Breniger Höhenlaufs, der in diesem Jahr im Sommer stattfindet.

Bornheim. Das sportliche Bornheimer Großereignis für den guten Zweck zieht zum zwölften Mal Hunderte von Sportlern an. Neuer Termin ist Sonntag, 25. Juni.

Von Ralf Palm, 27.04.2017

„Der Breniger Höhenlauf wird sommerlich!“ Mit diesen Worten stellte Bruno Schrage vom Höhenlaufteam die Neuerungen des beliebten Laufereignisses vor. Denn erstmals findet der Lauf nicht wie bisher im Frühling sondern erst am Sonntag, 25. Juni, statt. „Wir als Ehrenämtler konnten die hohen Qualitätsanforderungen an eine solch große Veranstaltung im Frühjahr nicht mehr halten. Um mehr Zeit für die Vorbereitungen zu haben, fiel die Entscheidung, den Lauf in die Sommerzeit zu legen“, erläuterte Mitorganisator Uwe Baureithel die Terminverlegung.

Am Streckenverlauf ändert sich nichts. Von der Pfarrkirche St. Evergislus geht es über den zwölfprozentigen Anstieg am Entenweiher hinauf auf den Villerücken. Durch den Kottenforst laufen die Teilnehmer zurück zur Kirche. Hier erwartet sie neben kühlen Getränken erstmals eine Grillstation mit einem umfangreichen Essensangebot. „Wir wollen, dass sich nicht nur die Zuschauer, sondern auch die vielen hundert Sportler bei uns wohlfühlen und das Sportevent bei hoffentlich sommerlichen Temperaturen genießen“, so Schrage.

Das musikalische Programm gestaltet die Bornheimer Gruppe Sambastico mit fetzigen Sambarhythmen. Die finanzielle Unterstützung der Großveranstaltung steuern die Kreissparkasse Köln, die Steuerberatungsgesellschaft PMPG und E-Regio bei. „Ohne diese regionalen Unternehmen könnten wir diese Veranstaltung nicht auf die Beine stellen“, lobte Baureithel das Sponsoringengagement.

Am 25. Juni starten zunächst die Bambini-, Kinder- und Schülerläufe über die Distanzen 400, 1000 und 2000 Meter. Es folgen die 5000- und 10 000-Meter-Läufe sowie ein Walking-Wettkampf über eine 5000-Meter-Distanz. Anmeldungen sind ab sofort unter www.breniger-hoehenlauf.de und am Starttag noch bis 30 Minuten vor Start der jeweiligen Läufe möglich. Bambinis, Kinder und Schüler zahlen kein Startgeld, die 5000-Meter-Läufer und Walker vier Euro und alle anderen Läufer acht Euro. Die Flüchtlingshilfe Bornheim ermöglicht Flüchtlingen übrigens die kostenlose Teilnahme an dieser Sportveranstaltung.

Über die Verwendung der Erlöse hat das Orgateam bereits entschieden. Dazu Bruno Schrage: „Die Gelder gehen an die katholische Jugend Brenig. Hier wird dringend ein neuer Pfarrjugendbus benötigt. Wir wollen die Anschubfinanzierung leisten. Der alte Transit ist in die Jahre gekommen.“