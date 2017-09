BORNHEIM-MERTEN. Am Dienstag gegen 10 Uhr hatte der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Merten gebrannt. Die Brandursache konnte bislang nicht geklärt werden, auch das Haus ist noch nicht wieder bewohnbar.

Von Antje Jagdozinski, 08.09.2017

Nach dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Schottgasse in Merten hat die Polizei den Brandort weiterhin beschlagnahmt und versiegelt. „Wir werden kommende Woche noch mal mit einem Sachverständigen vor Ort sein, um die Brandursache zu klären“, erklärte Polizeisprecher Frank Piontek auf GA-Anfrage. „Wir ermitteln in alle Richtungen.“

Wie berichtet, hatte der Dachstuhl des Hauses am Dienstag gegen 10 Uhr in voller Ausdehnung gebrannt. In einem Großeinsatz mit 50 Kräften löschte die Feuerwehr die Flammen. Allerdings brannten Teile des Dachstuhls fast völlig aus, ebenso eine hölzerne Terrassenüberdachung auf der rückwärtigen Seite des verwinkelten Hauses. Einer der Mieter kam ins Krankenhaus, konnte dieses aber laut Polizei tags darauf wieder verlassen.

Wie Ortsvorsteher Hans Gerd Feldenkirchen sagte, sei die Familie, deren Wohnung betroffen ist, in der Nachbarschaft untergekommen. Nachbarn hätten auch bei den Aufräumarbeiten geholfen. Die Wohnung im Parterre sei wegen des Brandgeruchs und durch die Auswirkungen der Löscharbeiten bisher auch noch nicht wieder bewohnbar gewesen. Ein Übergreifen des Brandes auf diese Wohnung sowie auf die unmittelbar angrenzenden Wohnhäuser in der eng bebauten Schottgasse hatte die Feuerwehr aber verhindern können.