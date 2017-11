Feuerwehreinsatz

Bornheim-Hersel. Bei einem Brandanschlag auf einen Pkw in Bornheim-Hersel haben Unbekannte die Seitenscheibe eines Mercedes Kombi eingeschlagen und versucht den Innenraum in Brand zu setzen. Die Kripo ermittelt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.11.2017

Am Freitagabend gegen 21.45 Uhr musste die Feuerwehr zu einem Pkw in die Marienstraße nach Bornheim Hersel ausrücken. Bei dem Mercedes Kombi hatten Unbekannte die Seitenscheibe der hinteren rechten Tür eingeschlagen und versucht den Innenraum in Brand zu setzen. Dabei hatte sich ein Schwelbrand entwickelt.

"Bei Eintreffen des ersten Löschfahrzeuges war der Wagen im Innenraum komplett verraucht", teilte Einsatzleiter Gottfried Kreuzberg mit. Die genaue Ursache ist noch nicht bekannt. Die Kripo ermittelt.