Bonner Straße voll gesperrt

Am Donnerstagabend musste die Bornheimer Feuerwehr zu einem Einsatz in der Bonner Straße ausrücken.

Roisdorf. Die Feuerwehr wurde am Donnerstagabend zu einem Feuer im hinteren Bereich einer Roisdorfer Metzgerei gerufen. Ein Kühlaggregat war in Brand geraten. Derzeit ist die Bonner Straße ab der Herseler Straße gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.09.2019

Am Donnerstagabend musste die Feuerwehr Bornheim zu einem Einsatz in die Bonner Straße in Roisdorf ausrücken. Es brannte im hinteren Teil eines Wohngebäudes mit Metzgerei. Wie Wolfgang Breuer, Leiter der Feuerwehr Bornheim und Einsatzleiter, im Gespräch mit einem GA-Reporter angab, hatte der Brand in einem Kühlaggregat begonnen und sich von dort weiter ausgebreitet. Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass der Dachstuhl in Vollbrand geraten war. Aus diesem Grund wurden daraufhin weitere Einsatzkräfte angefordert.

Der Brand wurde durch insgesamt 66 Einsatzkräfte von beiden Seiten des Gebäudes mit verschiedenen Rohren sowie unter Einsatz einer Drehleiter gelöscht. Wie der Einsatzleiter mitteilte, musste die verschlossene Tür des Gebäudes unter Einsatz von technischem Gerät geöffnet werden. Ein Übergreifen des Feuers auf die benachbarten Häuser konnte die Feuerwehr verhindern. Sowohl in dem betroffenen Gebäude als auch in den Häusern links und rechts befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Menschen.

Der Verkaufsraum und der Kühlraum des Geschäftes sind nicht zu Schaden gekommen. Ein Elektriker soll in Absprache mit dem Besitzer nun prüfen, ob eine Stromzuleitung installiert werden kann, damit die Kühlaggregate der Metzgerei nicht ausfallen. Aufgrund des Einsatzes ist die Bonner Straße derzeit ab der Herseler Straße gesperrt. Weitere Informationen folgen.