Bonner Straße voll gesperrt

Am Donnerstagabend musste die Bornheimer Feuerwehr zu einem Einsatz in der Bonner Straße ausrücken.

Roisdorf. Die Feuerwehr wurde am Donnerstagabend zu einem Brand im hinteren Bereich einer Roisdorfer Fleischerei gerufen. Derzeit ist die Bonner Straße ab der Herseler Straße voll gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.09.2019

Am Donnerstagabend musste die Feuerwehr zu einem Einsatz in die Bonner Straße in Roisdorf ausrücken. Es brennt dort im hinteren Teil einer Fleischerei. Aufgrund der Löscharbeiten ist die Bonner Straße derzeit ab der Herseler Straße gesperrt.

Weitere Informationen folgen.