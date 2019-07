Künstlerin aus Bornheim

Rund 40 Stunden Arbeit stecken in der Hundeurne für Lenny.

Bornheim. Zeit ist bei der Künstlerin Jana Merkens aus Bornheim eigentlich ziemlich knapp - diese Anfrage hat sie aber dann doch so sehr berührt, dass sie nicht Nein sagen konnte. Für den verstorbenen Hund einer anderen Besitzerin fertigte sie eine detailgetreue Urne an.

Von Jonathan Kemper, 08.07.2019

Jana Merkens hat sich in Bonn spätestens mit ihrer überlebensgroßen Beethoven-Figur einen Namen gemacht. Doch auch in einer Facebook-Gruppe für Bastler ist sie nicht unbekannt. Eine Nutzerin berichtete dort von ihrem verstorbenen Hund "Lenny" und fragte nach einer Urne für die weiße Bulldogge. Jemand anderes wiederum markierte Merkens in einem Kommentar - und schon war der Kontakt hergestellt. Trotz Zeitmangels hätte sie einfach nicht Nein sagen können. Schließlich ist die 28-Jährige selbst Besitzerin eines Hundes namens "Fino".

"So ein Verlust schmerzt und bricht einem das Herz ... Jetzt ist der kleine Urnen-Lenny so gut wie fertig und erweist dem Echten seine letzte Ehre...", sagt die Künstlerin zu ihrem jüngsten Werke. Die Form bestehe aus Silikon, ansonsten habe sie mit Resin, Gips, Lack und Farbe gearbeitet.

Rund 40 Stunden Arbeit

Die Reaktionen unter Merkens' Facebook-Beitrag sind - wenig überraschend - durchweg positiv. Zahlreiche Nutzer überfluten die Künstlerin mit Herzchen und warmen Worten. Natürlich lässt auch die nächste Anfrage einer Hundebesitzerin nicht lange auf sich warten, die fragt, wie viel so etwas für sie kosten würde. Merkens habe in Lennys Fall etwa 350 Euro für etwa 40 Stunden Arbeit und 100 Euro Materialkosten genommen.

Neben einer finanziellen Gegenleistung hat sich Lennys Frauchen aus einer sächsischen Kleinstadt noch anders erkenntlich gezeigt. Für Fino knüpfte sie kurzerhand zwei bunte Halsbänder, für Merkens gab es eine Kette mit dem Namen ihres Hundes. Die Bornheimerin ist sichtlich glücklich und schrieb auf Facebook: "Soooo lieb! Ich weiß grad gar nicht wohin mit meiner Freude!"