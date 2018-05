Hyperrealistische Figur

Von 2012 bis 2015 hat Jana Merkens Kunst-Pädagogik-Therapie an der Alanus Hochschule in Bonn studiert. Zu dem Portfolio der 27-Jährigen gehören unter anderem eine Skulptur von Papst Franziskus, eine hyperrealistische Plastik von Max Ernst, sowie Ausstellungen in Köln, Bonn, Siegburg, Alfter und Swisttal.