BORNHEIM. Europaschüler siegen bei der deutschen Meisterschaft der Tanzenden Schulen in Maintal. Runde für Runde mussten sich die fünf Paare aufs Neue bewähren.

Von Marvin Frembgen, 22.06.2018

Ein Jahr lang haben sie für die deutsche Meisterschaft der Tanzenden Schulen trainiert. Mit Erfolg: Zehn Bornheimer Europaschüler ergatterten unter Leitung ihres Lehrers Tobias Wolf jetzt den Titel Deutscher Meister. Am alles entscheidenden Tag hatte sich das Team bereits um 8 Uhr auf den Weg nach Maintal bei Frankfurt gemacht, wo das Turnier in der Sporthalle des Albert-Einstein-Gymnasiums ausgetragen wurde. Veranstalter war der TTC Fortis Nova Maintal.

Ab 14.30 Uhr wurde es ernst für die Jugendlichen, die sich durch den Sieg bei der Landesmeisterschaft im Mai qualifiziert hatten und für NRW antraten. Getanzt wurden mehrere Runden in den Standardtänzen Langsamer Walzer und Quickstep sowie den lateinamerikanischen Tänzen Cha-Cha-Cha und Jive. Dabei wurde jedes Paar einzeln von sechs Wertungsrichtern beurteilt und musste sich von Runde zu Runde aufs Neue bewähren. Die Tänzerin Evelyn Banmann fand hierbei die Vorrunde am schwierigsten. „Die Nervosität löste sich jedoch durch den Spaß beim Tanzen auf“, sagte Schüler Mike Klein.

Neben dem intensiven, monatelangen Training in Freistunden, an Wochenenden und Feiertagen war dies besonders wichtig, um die Jury zu überzeugen. Dank der Unterstützung des Fördervereins konnten zusätzlich zwei externe Trainer, Angi Solymosi und Tobias Soencksen vom Tanzsportkreis Sankt Augustin, gewonnen werden, die sich mit jede Menge Engagement um die Mannschaft kümmerten und sie zur deutschen Meisterschaft begleiteten.

Parallel zum Abi trainiert

Viele Eltern, Freunde und Mitschüler feuerten die jungen Talente in Maintal an. „Fast die halbe Turnhalle wurde als unsere Fanmeile genutzt“, erzählt Teilnehmerin Tine Knietsch. Als dann alle fünf Paare in die Endrunde kamen, war klar: Die Europaschule hatte bereits den Sieg in der Tasche. Nur insgesamt sechs Paare konnten sich für das Finale, in dem alle Tänze ohne Pause durchgetanzt wurden, qualifizieren. Tobias Wolf beteuerte, dass dies der schönste Moment in seiner gesamten Lehrerkarriere war.

Laut Tine Knietsch gab es während der Runden einige Ellenbogen zu verkraften, die die Tänzer abbekamen. „Auf Hindernisse waren wir jedoch vorbereitet.“ Und Tänzerin Sarah Jacobs meinte: „Trotz kleiner Fläche und vieler Paare waren wir sehr zufrieden mit unserer Leistung.“ Jedoch mussten viele der Teilnehmer nicht nur beim Turnier und dem dazugehörigen Training Leistung in höchster Form erbringen. Denn gerade die letzen Wochen waren für die Schüler anstrengend, hatten neun der zehn Tänzer neben dem Tanzunterricht auch ihre Abiturprüfungen zu meistern. „Wir haben viel Arbeit und Zeit investiert. Das zahlte sich nicht nur durch den Sieg aus, sondern auch durch die schönen Momente, die wir zusammen erlebt haben“, betonte Niklas Laufkötter. Und: „Neue Freundschaften wurden geschlossen“, merkte Tine Knietsch an.

Auch nach Ende der Schulzeit geht es für die Sportler weiter. Alle sind sich sicher, mit dem Tanzen ein Hobby fürs Leben entdeckt zu haben. Tim Droth ist davon überzeugt, dass für jeden eine großartige Zukunft im Turniersport bevorsteht.

Die nächste Herausforderung steht auch schon vor der Tür. Beim Abiball im Juli wollen sie mit dem lateinamerikanischen Tanz Rumba begeistern.