Windräder im Vorgebirge

Laut dem Vorsitzenden Michael Pacyna ist der Landschafts-Schutzverein Vorgebirge (LSV) für Windenergie, „aber bitte dort, wo es verträglich ist“. Damit bezog er sich in der Bürgerversammlung auf die ausgewiesene Windkraftkonzentrationszone bei Sechtem. Seit 2011 ist diese rechtskräftig. Eigentlich wollte die Firma Enercon aus Aurich dort sechs Windräder bauen. Aufgrund der Nähe zum Flughafen Köln/Bonn wären von den Behörden letztlich nur drei Anlagen mit einer Höhe von 150 Metern genehmigt worden. Enercon hatte sich daraufhin zunächst von dem Projekt zurückgezogen. Die Windkraftkonzentrationszone besitzt eine sogenannte Ausschlusswirkung. Das heißt: An anderen Stellen in Bornheim dürfen keine Windräder gebaut werden. Laut Pacyna greift die Ausschlusswirkung aber nur, wenn in der Zone ausreichend Strom erzeugt werden kann und die Anlagen dort wirtschaftlich betrieben werden können.

Wie berichtet, hat die Stadt eine Fachanwaltskanzlei beauftragt, die Windkraftkonzentrationszone zu überprüfen. „Wir sollten die Politik bestärken, alles zu tun, dass die Zone erhalten bleibt“, so Pacyna.