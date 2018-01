Kritik am Vorgehen der Polizei

Bornheim. Ein Bornheimer wird verdächtigt, Teil einer Einbrecherbande zu sein. Er bestreitet das und erhebt Vorwürfe gegen die Polizei. Insbesondere kritisiert er das Vorgehen gegenüber seiner Familie.

Es sei an jenem Morgen gegen fünf Uhr gewesen, als sein kleiner Sohn ins Elternschlafzimmer gekommen sei, sagt Hamit D. (Name von der Redaktion geändert). „Papa, ich habe Angst. Ich höre Geräusche“, habe er gesagt. D. habe ihn beruhigen können, obgleich ihm die Sache schon komisch vorgekommen sei. Um sechs Uhr dann habe es plötzlich ein Geräusch gegeben, als ob ein Kleiderschrank umgefallen wäre. Die Wohnungstür sei aufgegangen und ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei habe die Wohnung gestürmt. „Alle komplett vermummt, komplett in Schwarz“, sagt D. Ihm wird vorgeworfen, Mitglied einer Einbrecherbande zu sein. D. bestreitet das.

Das Gespräch mit dem Bornheimer findet in einem Lokal im Vorgebirge statt. D. will seine Geschichte erzählen. Er spricht in ruhigem Ton. Dennoch ist seine Wut über die Polizei deutlich herauszuhören. D. wirft den Beamten vor, mit unlauteren Methoden und übermäßiger Härte gegen ihn vorgegangen zu sein. Zumal, wie er sagt, die Polizei keine Beweise für die Dinge habe, die sie ihm vorwerfe. Er habe nichts damit zu tun.

Vor einigen Monaten hatte auch der General-Anzeiger über den SEK-Einsatz in Bornheim berichtet, auf Basis einer Pressemitteilung der Bonner Polizei. Gemeinsam mit Beamten im Rhein-Erft-Kreis und Hessen war die Bonner Polizei gegen eine mutmaßliche Einbrecherbande vorgegangen, der mehrere Einbrüche in der Region und in Hessen zur Last gelegt werden. Verschiedene Wohnungen wurden an dem Tag durchsucht. Nur bei einer sei, so die Polizei damals, ein SEK eingesetzt worden.

D. sagt, dass er keinen Widerstand geleistet habe. Seine Frau sei vom Bett geworfen, mit einer Waffe in Schach gehalten und schikaniert worden. Später sei sie während der Durchsuchung in einem Zimmer eingesperrt worden, seine beiden Kinder – Sohn und Tochter – in einem anderen. Auf ihn selbst sei eingeschlagen worden, etwa mit einer Maschinenpistole auf den Hinterkopf. Auch sei er von einem Beamten rassistisch beleidigt worden.

D. ist nach eigener Aussage in Deutschland geboren, besitzt aber eine andere Staatsangehörigkeit. Weiter sei er nach Drogen und Waffen im Haus gefragt worden, so D. Er habe auf die Schreckschusspistole seiner Frau hingewiesen, worauf ihm angedroht worden sei, „die Wohnung auseinanderzunehmen“, dass er sie nicht wiedererkenne. Als er abgeführt wurde, sei die ganze Straße abgesperrt gewesen.

Eigentlich hätte er aufgrund der Verletzungen sofort ins Krankenhaus gemusst, meint D. Erst einen Tag später sei er dort hingebracht worden: gefesselt, durch den Vordereingang. Mittlerweile ist Hamit D. aus der Untersuchungshaft entlassen. Er fragt sich: Warum dieser SEK-Einsatz, durch den seine Familie traumatisiert worden sei?

Laut D. hat der Einsatz eine Vorgeschichte. Alles habe Monate vorher begonnen, als er mit vier Freunden aus der Region einen anderen Freund im hessischen Bensheim besucht habe. Auf der Rückfahrt seien sie von der Polizei angehalten und verhaftet worden. Ein Kripobeamter habe ihnen gesagt, dass ihre Beschreibung auf mutmaßliche Einbrecher in eine Apotheke passe. „Wir waren den ganzen Tag in einer Zelle, unsere persönlichen Sachen wurden beschlagnahmt“, sagt D. Nach einigem Hin und Her hätten sie wieder gehen dürfen, Ausweis, Schlüssel und ihr Auto seien aber noch einen Tag in Polizeigewahrsam geblieben.

Zwei Monate später seien dann mehrere Schreiben bei den Männern eingegangen, in denen sie aufgefordert worden seien, eine Aussage zu machen. Man habe aber laut D. vom Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Dann sei es losgegangen. Beamte hätten begonnen, sie zu observieren und vor allem versucht, einen der Betroffenen zu einer Aussage zu bewegen. Dafür hätten Beamte sogar bei dessen Chef angerufen, um so Druck auszuüben.

Eines Tages, so berichtet D., habe er mit einem Freund telefoniert, um eine Urlaubsreise abzusprechen. Kurze Zeit darauf habe er bemerkt, dass sein Aufenthaltstitel aus seiner Wohnung verschwunden sei.

Später, während er in U-Haft gewesen sei, habe seine Frau berichtet, dass die Polizei ihr die Aufenthaltsgenehmigung auf den Tisch gelegt hätte. Für D. steht fest, dass er abgehört und der Aufenthaltstitel entwendet wurde. Auch habe seine Frau einen Brief des Jobcenters erhalten, aus dem hervorgegangen sei, dass dort der SEK-Einsatz und seine U-Haft bekannt seien. Die Polizei versuche, sein Leben kaputt zu machen, sagt D.

Nach der U-Haft habe er die zuständigen Beamten zur Rede stellen wollen, sei aber abgeblockt worden. „Das ist feige“, findet er – und betont erneut, dass es keine Beweise gebe. „Wie kann die Staatsanwaltschaft da Anklage erheben?“, fragt er sich. Zugleich räumt D. ein, dass er „kein Unschuldslamm“ sei und Strafen wegen Diebstahls verbüßt habe.

Prozess gegen Hamit D. beginnt Ende Januar

Seine Familie leide unter dem aus seiner Ansicht nach „überharten“ SEK-Einsatz. Seine Frau sei verängstigt, sein Sohn denke nun, dass die Polizei böse sei. In der Kita oder auf der Straße werde die Familie auf das Geschehene angesprochen. Seine ganze Nachbarschaft denke, er sei ein Schwerverbrecher. „Ich kann nichts dagegen tun“, sagt D. und überlegt nun, seinerseits die Polizei wegen des Vorgehens anzuzeigen.

Auf Anfrage des General-Anzeigers gibt sich die Bonner Polizei zurückhaltend. Ein SEK komme immer dann zum Einsatz, wenn von einer Bewaffnung des Verdächtigen und einer Gefährdung der Beteiligten auszugehen sei, teilt ein Sprecher der Bonner Polizei mit. Zu den konkreten Vorwürfen von D. äußert sich der Sprecher nicht – mit Verweis auf das nahende Gerichtsverfahren.

Ein Sprecher des Bonner Landgerichts erläutert auf GA-Anfrage, dass D. und vier weiteren Personen gewerbsmäßiger Einbruchdiebstahl sowie Bandendiebstahl vorgeworfen werde. Zu den Vorwürfen gegenüber der Polizei könne er nichts sagen, da ihm darüber nichts bekannt sei.

Das Gespräch mit D. dauert rund eine Stunde. Er ist sich sicher, auch dabei von der Polizei observiert worden zu sein. Ende Januar beginnt der Prozess.