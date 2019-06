"Buntes Viertel" in Bornheim

Am Sonntag, 16. Juni, findet in Roisdorf anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Bornheimer Stadtteilbüros ein Fest in der Knippstraße statt. Von 12 bis 17 Uhr wird zusammen im Viertel gefeiert. Neben Getränken und kulinarischen Leckereien aus verschiedenen Ländern gibt es einige Mitmachaktionen, die laut Veranstalter von ehrenamtlichen Mitarbeitern, Angestellten und Kooperationspartnern unterstützt werden. Bürgermeister Wolfgang Henseler eröffnet um 13 Uhr das Bühnenprogramm bestehend aus Musik und Tanz.