Jugendliche lernen Umgang mit Hunden

Bornheim/Niederkassel. Elliot fanden alle knuffig. Der gelassene Golden-Retriever-Rüde war einer der Übungspartner für eine Klasse der Verbundschule, die in einer Hundetagesstätte in Niederkassel den Umgang mit Vierbeinern trainierte.

Von Martina Welt, 13.07.2018

Der Golden Retriever Elliot beobachtet Ella aufmerksam. Der zehnjährige Rüde scheint zu ahnen, was die Schülerin von ihm will, und erledigt die Aufgaben auf dem Agility-Parcours mit der ihm eigenen Gelassenheit und Freundlichkeit. Schließlich sind die Kommandos und Körpersprache-Signale der Schülerin für ihn so deutlich, dass er genau weiß, was zu tun ist.

„Wir haben zwei Wochen vorher Theorie, Körpersprache und den Umgang mit Hunden geübt“, berichtet Katharina Groth, Lehrerin der siebten Klasse der Bornheimer Verbundschule. Sie ist auf die Idee zu diesem ungewöhnlichen Ausflug gekommen, denn sie selbst ist Kundin der Hundetagesstätte (Huta) im Niederkasseler „New Dog Center“.

Ziel der Aktion sei es zum einen, allen Beteiligten einen besonderen Schultag zu bescheren. „Im Vordergrund steht jedoch ein routinierter Umgang mit Hunden“, so die Lehrerin der Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen und Sprache.

Vor allem die Kontaktaufnahme mit fremden Hunden war Groth wichtig. „Das hat geklappt“, freut sie sich am Ende des Besuchs. Die Schüler erhalten denn auch Medaillen, Urkunden und einen Teampokal. Sie alle haben sozusagen den Hundeführerschein bestanden.

Gemeinsam über den Agility-Parcours

Auf dem Lernprogramm stand zuvor eine Trainingseinheit zur Leinenführigkeit, und die Kommandos „Sitz“, „Bleib“ und „Komm“ wurden geübt. Danach ging es auf den Agility-Parcours und anschließend durch den Fun-Parcours. Dort erschwerten an den Hindernissen angebrachte Leckerchen das Lösen der Aufgaben für die Hunde noch zusätzlich.

Energie abladen dürfen die Tiere nach dem ereignisreichen Vormittag beim Planschen im neuen Pool des Hunde-Centers. Und für die Schüler gibt es ein Grillfest zum Abschluss dieses besonderen Schultags.

„Die Kinder sind total entspannt und gelassen im Umgang mit den ihnen unbekannten Hunden“, stellt Huta-Chefin Roswitha Virtmann erfreut fest. Dieser Vormittag ist zwar eine Premiere für sie, aber sie kann sich vorstellen, künftig ähnliche Angebote für Schulklassen oder Jugendgruppen zu machen.

Für das Training mit den Schülern sind nur sozialverträgliche und erfahrene Hunde geeignet. Die überwiegende Zahl der an diesem Tag teilnehmenden Tiere gehört den Trainern und Betreuern der Huta. Aber auch Kundenhunde wie Elliot dürfen mitmachen, wenn sie denn die Voraussetzungen dazu mitbringen.

Die Hunde sind nicht aus der Ruhe zu bringen

Alle Tiere kennen ihre Aufgaben, kennen die Befehle – und so haben die Bornheimer Schüler schnell Erfolgserlebnisse. „Wir wollten auch schauen, ob diese Aktion etwas Besonderes für die Hunde ist“, sagt Virtmann. Sie bewertet dieses neue Projekt als sehr gelungen für alle Beteiligten und möchte es wiederholen.

Auch die Schüler machen einen sehr zufriedenen Eindruck. Dieser Tag am Ende des Schuljahrs brachte ihnen ein wunderbares Erlebnis. Und das Verhältnis zu Hunden hat sich durch den Umgang offenbar entspannt. Can jedenfalls kann kaum an sich halten, es platzt förmlich aus ihm heraus: „Ich liebe Elliot, der ist so entspannt und knuffig und süß.“

Das „New Dog Center“ gibt es seit 2004. 2010 übernahm Roswitha Virtmann das Gelände in Niederkassel-Mondorf und baute es 2012 zur Hundetagesstätte aus. Die Huta hat sich auf die Tagesbetreuung von Hunden spezialisiert. Geöffnet ist sie montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr.

Auf dem 7000 Quadratmeter großen Areal werden die Vierbeiner stundenweise oder auch ganztags betreut und beschäftigt, sodass sie ausgelastet sind. Die Hunde werden in Gruppen eingeteilt, je nachdem wie sie sich vertragen, nach Größe oder Bedürfnissen. Es gibt sieben Trainings-Plätze und in einem eingezäunten Bereich einen großen Hundepool. Zwei Vollzeittrainer und eine Teilzeitkraft bieten zudem Erziehungs- und Sportkurse sowie Einzelstunden an.