Mehrere Schüler wurden in Bornheim durch Pfefferspray verletzt.

18.01.2017 Bornheim. Am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in Bornheim sind am späten Mittwochmittag mehrere Rettungswagen angerückt. Mehrere Schüler sind durch Pfefferspray verletzt worden.

Mehrere Rettungswagen, Notärzte und Polizeibeamte sind am späten Mittwochmittag zum Alexander-von-Humboldt-Gymnasium ausgerückt. In einem Aufzug wurde nach Angaben der Polizei Pfefferspray versprüht. Mehrere Schüler bekamen den entstandenen Qualm ab und mussten von Rettungskräften versorgt werden. Wie viele Personen verletzt wurden und wie schwer die Verletzungen sind, konnte die Polizei zunächst nicht mitteilen.

Auch ist noch unklar, wer das Pfefferspray versprüht hat. Es soll sich nach Angaben der Polizei aber nicht um eine gezielte Aktion gegen bestimmte Personen gehandelt haben.

Weitere Berichterstattung folgt. (Axel Vogel, Sebastian Fink)