Bürgermeisterwahl 2020

Bornheim. Das letzte Wort sollen die SPD-Mitglieder bei einer Versammlung am 8. Mai in Sachen Bürgermeisterkandidat haben. Der Bornheimer Ortsvereinsvorstand jedoch würde am liebsten mit dem parteilosen Ex-Europaschulleiter Christoph Becker ins Rennen gehen.

Geht es nach dem Ortsvereinsvorstand der Bornheimer SPD, soll die Partei keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten für die nächste Kommunalwahl aufstellen. Das teilte Ortsvereinsvorsitzender Philipp Voigt jetzt mit. Seinen Ausführungen nach wird der Vorstand auf der Mitgliederversammlung vorschlagen, den parteilosen Kandidaten Christoph Becker zu unterstützen. Die Versammlung ist öffentlich und findet am Mittwoch, 8. Mai, ab 19.30 Uhr im „Kultür“ auf dem Gelände des Klostergartens der Gemeinnützigen Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe (GFO), Klosterstraße 2 in Merten, statt. Laut Voigt wird sich Becker auf dieser auch den Anwesenden vorstellen. Die Mitglieder der SPD müssen dann über den Vorschlag der Parteiführung entscheiden.

Wie berichtet, hatte der ehemalige Europaschulleiter Christoph Becker im Februar seine Kandidatur um das Bürgermeisteramt bekannt gegeben. Er habe keine Berührungsängste mit den Parteien, die mit ihren Füßen auf der demokratischen Grundordnung stünden, hatte Becker erklärt – aber ebenso, dass für ihn Parteigrenzen auch Denkgrenzen seien.

Wie Voigt auf Nachfrage des General-Anzeigers erläuterte, habe Becker in Gesprächen mit dem Parteivorstand überzeugt – sowohl als Persönlichkeit als auch durch seine Führungserfahrung. Zugleich betonte Voigt, dass es auf der Mitgliederversammlung eine offene Diskussion geben werde und die Parteimitglieder ja nicht zwingend dem Vorschlag des Vorstands folgen müssten. Laut Voigt hat die Bornheimer SPD rund 160 Mitglieder. Bekanntlich ist Bornheims aktueller Bürgermeister Wolfgang Henseler SPD-Mitglied. Er ist seit 2004 im Amt, will aber bei der nächsten Kommunalwahl nicht mehr antreten.