Neue Ermittlungen in zwei Mordfällen

Bornheim/Mettmann. Vor knapp 33 Jahren wurde die damals 20-jährige Ulrike Hingkeldey in Bornheim tot aufgefunden. Nach neustem Stand der Ermittlungen gibt es nun Zusammenhänge zu einem Mord einer damals 17-Jährigen in Velbert 1979. In der kommenden Woche werden diese Fälle bei Aktenzeichen XY neu aufgerollt.

Von Alexandra Mölleken, Antje Jagodzinski, 19.04.2017

Die damals 20-jährige Psychologiestudentin Ulrike Hingkeldey wurde in den frühen Abendstunden des 19. August 1984 an der Landstraße 192 zwischen Wesseling und Bornheim tot aufgefunden. Ob es sich bei dem Fundort der Leiche auch um den Tatort handelt, ist noch nicht bekannt.

Die damaligen Ermittlungen ergaben, dass die aus Wuppertal stammende 20-Jährige bereits am Tag zuvor als Anhalterin zu Angehörigen nach Wuppertal reisen wollte. Zuletzt lebend gesehen wurde sie dabei am Vortag an einem Tankstellengelände am Autobahnverteiler Köln-Süd, wo die Studentin zwischen 20.30 Uhr und 20.50 Uhr auf eine Mitfahrgelegenheit wartete. Dort stieg sie schließlich in ein sportliches, vermutlich rotes Fahrzeuges mit Wuppertaler Kennzeichen ein. Bis heute konnte laut Polizei kein Täter zweifelsfrei identifiziert werden.

Bereits am 30. November 1984 wurde der Fall Ulrike Hingkeldey in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY ausgestrahlt und Hinweise zum Täter sowie der Tatnacht gesucht.

Verbindung zu weiterem Mordfall

Nach Angaben der Polizei haben neueste Ermittlungsmethoden inzwischen dazu geführt, dass der Täter im Fall Ulrike Hingkeldey mit einem Mordfall der am 24. Mai 1979 ermordeten Regina Neudorf aus Wülfrath in Verbindung gebracht werden kann.

Hintergründe zum Mordfall Regina Neudorf Foto: Polizei Mettmann Die 1979 getöteten 17-jährige Regina Neudorf aus Wülfrath. Vor nun schon bald 28 Jahren machte ein Reiter, auf einem einsamen Feld zwischen den Velberter Ortsteilen Neviges und Langenberg, einen grausigen Fund. Am Samstag, dem 26. Mai 1979, fand ein Reiter auf einem einsamen Feld zwischen den Velberter Ortsteilen Neviges und Langenberg die zerstückelte Leiche der damals 17 Jahre alten Regina Neudorf. Letztmalig lebend gesehen wurde die 17-jährige Verkäuferin aus Wülfrath von Zeugen zwei Tage zuvor. Am nächtlichen Donnerstagmorgen des 24. Mai 1979, gegen 00.30 Uhr, verließ Regina Neudorf eine damals an der Friedrichstraße 102 in Velbert-Mitte ansässige Diskothek mit dem Namen "Oldtimer". Ohne Begleitung machte sich die junge Frau zu Fuß auf den nächtlichen Heimweg ins benachbarte Wülfrath. Gegen 01.15 Uhr wurde die 17-Jährige dabei noch auf dem Flandersbacher Weg in Velbert, circa 2,6 Kilometer von ihrer Wohnanschrift im Wülfrather Ortsteil Flandersbach entfernt, von Bekannten gesehen. Zu diesem Zeitpunkt war die Wülfratherin offenbar immer noch alleine und zu Fuß auf direktem Weg nach Hause. Anschließend verliert sich ihre Spur. Auf Grund der kriminalpolizeilichen Ermittlungen kann bis zum heutigen Tag davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem Fundort der Toten, in der ländlichen Außenbürgschaft von Velbert-Neviges, nahe der Gebietsgrenze zu Wuppertal, nicht um den Ort ihrer Tötung handelt.

Auf Anfrage des GA teilte Ulrich Löhe, Leiter der Pressestelle der Kreispolizei Mettmann mit, dass sich neue Ermittlungsergebnisse aus einer DNA-Untersuchung ergeben haben: "Wir sind uns sicher, dass es sich um den gleichen Täter handelt."

Tätersuche bei "Aktenzeichen XY"

Von der Ausstrahlung in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY erhofften sich die Ermittler daher speziell Hinweise zum Täter. Insbesondere die "Zusammenführung der Fakten aus beiden Fällen", so Löhe, könne in den Augen der Polizei dazu beitragen, dass sich jemand auch nach mehr als 30 Jahren noch an etwas Verdächtiges erinnere.

Die Bonner Polizei nimmt Hinweise im Fall Ulrike Hingkeldey unter der Rufnummer 0228/150 entgegen.

Im Fall Regina Neudorf wenden sich Zeugen an die Polizei Düsseldorf unter der Telefonnummer 0211/8700 und die Polizei in Velbert unter der Nummer 02051/9466110.