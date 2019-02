Bornheim. Akrobatik und Jonglage: Die Zirkusprojektwoche an der Johann-Wallraf-Schule endet mit drei großartigen Shows, von der auch Schulleiterin Gertrud Meier begeistert ist.

Von Sonja Weber, 06.02.2019

Jonglieren, balancieren oder Menschenpyramiden bauen? Die Mädchen und Jungen der Bornheimer Johann-Wallraf-Schule erledigen solche Kunststücke neuerdings mit links. Bei einer Projektwoche schnupperten die Grundschüler Zirkusluft und wuchsen dabei im wahrsten Sinne des Wortes über sich hinaus.

Ob als Zirkusdirektor, Clown, Fakir oder Akrobat – die Kinder meisterten ihre Aufgaben mit Bravour. In drei großartigen Shows, die sie in nur wenigen Tagen gemeinsam mit dem Team des Kölner Spielecircus, Lehrern und Eltern einstudiert hatten, zeigten sie als Zirkus „Jowalli“ ihr Können.

Schulleiterin Gertrud Meier war begeistert von den Leistungen ihrer Schützlinge sowie vom Einsatz von Eltern und Lehrern. „Es war einfach eine wunderbare Atmosphäre. Viele Eltern haben das Projekt unterstützt. Das war Schulgemeinschaft pur, wie man es selten erlebt“, sagte sie.

Bürgerstiftung unterstützt das Projekt

Bereits vor vier Jahren hatte die Johann-Wallraf-Schule eine Zirkuswoche angeboten. „Das Projekt ist so gut angekommen, dass wir es wiederholen wollten“, erklärte die Vorsitzende des Fördervereins, Kirsten Offermann. Auch diesmal stemmte der Förderverein die Kosten für das Projekt.

„Neben vielen anderen Spendern hat uns dabei vor allem die Bornheimer Bürgerstiftung unter die Arme gegriffen“, so Offermann. Die Projektwoche startete mit einer Fortbildung für Eltern und Lehrer unter der Regie des Kölner Spielecircus. In den folgenden Tagen durften die Grundschüler in die unterschiedlichen Disziplinen hineinschnuppern und schließlich entscheiden, welche Zirkusnummer sie beim großen Auftritt am liebsten präsentieren wollten. Als verrückter Koch mit Tellern jonglieren oder als Sträfling waghalsige Kunststücke auf einer Leiter vollführen? Für jeden Schüler war etwas Passendes dabei.

Viel Wert legt der Kölner Spielecircus, der seit 30 Jahren kultur- und zirkuspädagogische Projekte und Konzepte entwickelt, darauf, dass jedes Kind seinen Platz findet. Deshalb trafen sich an den Projekttagen alle Mitwirkende vor Beginn und zum Abschluss des Tagesprogramms. Gemeinsam wurde ein Zirkuslied einstudiert, das selbstverständlich auch bei den drei Aufführungen zum Besten gegeben wurde.