Bornheim. Die Gleichstellungsbeauftragte Heike Blank legt den neuen Bornheimer „Gleichstellungsplan“ vor, der sowohl Frauen als auch Männer fördern soll. Eine Rolle spielt besonders die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Von Sonja Weber, 08.09.2017

Frauen und Männer in ihrem beruflichen Weiterkommen innerhalb der Stadtverwaltung gleichermaßen zu fördern – das hat sich die Stadt Bornheim für die nächsten Jahre auf die Fahne geschrieben. Neben der Chancengleichheit in Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten soll vor allem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert werden.

„Bei der Bezahlung können wir mit der Privatwirtschaft nicht konkurrieren. Aber in Bezug auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf können wir durch das Angebot von Telearbeit oder flexiblen Arbeitszeiten punkten“, erklärte Bornheims Bürgermeister Wolfgang Henseler im Haupt- und Finanzausschuss.

Eine Übersicht über den Ist-Zustand in der Beschäftigungsstruktur der Stadtverwaltung lieferte die Bornheimer Gleichstellungsbeauftragte Heike Blank anhand ihres Berichts zur Umsetzung des „Frauenförderplans“ aus dem Jahr 2005. Nach dem Inkrafttreten des neuen Landesgleichstellungsgesetzes im Dezember 2016 soll der „Frauenförderplan“ unter dem Titel „Gleichstellungsplan“ auf den neuesten Stand gebracht und seinem Beschluss durch den Stadtrat bis Juni 2022 gelten. Auf die Kenntnisnahme im Ausschuss folgt nun die Beratung in den Fraktionen. Im November soll der „Gleichstellungsplan“ wieder auf der Tagesordnung stehen.

Dass die Stadt mit der Beschäftigung von Frauen gut dasteht, machte Blank gleich zu Beginn ihres Vortrags deutlich: Zum Stichtag 31. Dezember 2016 waren von insgesamt 510 Beschäftigen 397 weiblich und 113 männlich, was einem Verhältnis von 78 Prozent zu 22 Prozent entspricht.

Der große Frauenanteil resultiert vor allem aus der hohen Zahl an städtischen Kindertagesstätten und damit aus dem Missverhältnis der Geschlechter im Sozial- und Erziehungsdienst: Hier waren zum Stichtag insgesamt 206 weibliche und lediglich zwölf männliche Mitarbeiter tätig. Dies entspricht einer Beschäftigungsquote von 3,7 Prozent.

Die bundesweite Quote der in Kitas beschäftigten Männer sieht mit 4,7 Prozent (2015) nicht viel besser aus. Ziel für Bornheim ist eine Quote, „die annähernd an den Bundesdurchschnitt herankommt.“ Bewerbungen von Männern im Sozial- und Erziehungsbereich werden ausdrücklich begrüßt. Darüber hinaus bietet die Stadt seit dem Kindergartenjahr 2015/2016 vier Teilzeitstellen für eine dreijährige, praxisintegrierte Ausbildung an, bei der ab dem ersten Ausbildungstag eine Praktikumsvergütung gezahlt wird.

Frauen liegen im technischen Bereich zurück

Aufholbedarf für Frauen gibt es dagegen im technischen Bereich. Obwohl auch bei den städtischen Technikern, Ingenieuren und Architekten ein kontinuierlicher Anstieg des Frauenanteils zu verzeichnen ist, sind hier weniger Frauen beschäftigt als in allen anderen Bereichen.

Beim Vergleich der Laufbahnstruktur von Angestellten und Beamten zeigt sich, dass im mittleren Dienst deutlich mehr Frauen als Männer beschäftigt sind. Im gehobenen Dienst gleicht sich das Verhältnis aus. Im höheren Dienst wiederum sind nach wie vor mehr Männer als Frauen tätig, zum Stichtag 2016 bestand jedoch lediglich die Differenz von einer Stelle. „Für verantwortungsvolle Posten bewerben sich Frauen aus der Sorge heraus, den Beruf nicht mit der Familie vereinbaren zu können, immer noch seltener“, berichtet Blank aus ihrer Erfahrung.

Zu beachten sei, dass für einige Mitarbeiter auch die Pflege von Angehörigen ein Thema sei. Hierfür gilt es nach dem neuen Gleichstellungsplan, Lösungen zur Vereinbarkeit zu finden.

Im Trend hat sich der prozentuale Anteil an teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stetig erhöht. Während im Jahr 2000 noch 90 Beschäftigte (20 Prozent) in Teilzeit arbeiteten, wuchs die Zahl bis 2010 bereits auf 130 (36 Prozent). 2016 waren 211 (44 Prozent) der städtischen Mitarbeiter in Teilzeit beschäftigt. „Ursache für eine Teilzeitbeschäftigung ist jedoch nicht immer nur die Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, heißt es im Bericht zum Frauenförderplan. „Im Stellenplan sind im Vergleich auch vermehrt Teilzeitstellen ausgewiesen.“

Einen großen Anteil macht wieder der Sozial- und Erziehungsdienst aus: Mehr als die Hälfte der Beschäftigten haben eine Teilzeitstelle. Im Verwaltungsdienst arbeitet die Mehrheit der Beschäftigten in Vollzeit. Zugenommen hat ebenso die Anzahl der Telearbeitsbeschäftigten.

„Soweit es die Aufgaben des Mitarbeiters erlauben, versuchen wir, dem Wunsch nach Telearbeit Rechnung zu tragen oder bieten diese sogar an“, betonte der Bürgermeister. Teilzeit, Telearbeit, Sabbatical, Jobsharing und andere Arbeitsorganisationsformen, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtern, sollen der Übernahme und Wahrnehmung von Vorgesetzten- und Leitungsfunktionen nach dem neuen „Gleichstellungsplan“ grundsätzlich nicht entgegenstehen.