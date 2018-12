Nach Aussage von Bornheims Bürgermeister Wolfgang Henseler werden die Feuerwehrgerätehäuser unter zwei Aspekten betrachtet. Zum einen gehe es um Verbesserungen an den vorhandenen Gebäuden – etwa an den Toröffnungssystemen, den Abzugsanlagen oder Sicherheit allgemein.

Zum anderen stehen bekanntlich Neubauprojekte an. Laut Henseler ist man in Bornheim-Ort noch immer mit der Grundstücksfindung befasst, in Hersel mit der Standortsuche.

„Im Bereich Rösberg/Hemmerich sind wir noch einen Schritt vorher, in der Vorbereitung einer Standortfindung“, so Henseler.