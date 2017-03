Auftakt des Veranstaltungsprogramms zum 100. Geburtstag von Heinrich Böll in Bornheim ist am Mittwoch, 15. März. Um 19.30 Uhr spricht Christa Degemann bei freiem Eintritt in der Stadtbücherei, Servatiusweg 19-23, zum Thema „Heinrich Böll – Autor!, Mahner! Kölsche Jung!“. Organisiert wird der Abend von der Stadtbücherei und der Volkshochschule.

Vom 2. Mai bis zum 17. Juli wird in der Heinrich-Böll-Sekundarschule, Beethovenstraße 57 in Merten, die Ausstellung „Heinrich Böll – Leben und Werk“ gezeigt. In ihr wird nicht nur der Schriftsteller, sondern auch der Maler präsentiert. Die Ausstellungsstücke sind Leihgaben von Sohn René Böll. Für den 23. Juni lädt die Sekundarschule zu einem Kulturabend zu Heinrich Böll ein. Ab 19.30 Uhr stehen Kunst, Tanz, Schauspiel und Lesungen auf dem Programm. Am 25. August wird um 14 Uhr der Wanderweg „Auf den Spuren Heinrich Bölls durch das Mertener Hügelland“ eröffnet. Start der Veranstaltung des Katholischen Bildungswerks ist auf dem Heinrich-Böll-Platz in Merten. Die Kunsthistorikerin Christel Diesler wird an den Stationen Auszüge aus Bölls Werken lesen, Schüler der Europaschule wollen den Weg mittels QR-Codes digital erlebbar machen.

Im Alexander-von-Humboldt-Gymnasium, Adenauerallee 50, ist vom 4. September bis zum 31. Dezember erneut die Böll-Ausstellung zu sehen. Dort wird sie allerdings durch Zeichnungen von Schülern zum Werk des Autors ergänzt.

Am 29. September wird sich die Schriftstellerin Iris Schürmann-Mock in der Stadtbücherei, Servatiusweg 19-23, auf Einladung des Fördervereins „Bücherwurm“ der Frage widmen, wie aktuell die Werke Bölls heute noch sind. Beginn ist um 20 Uhr. Am 7. Oktober geht es ab 13 Uhr erneut auf Bölls Spuren durch das Mertener Hügelland, diesmal aber mit dem ADFC auf dem Fahrrad. Treffpunkt ist an der Schlossweiherbrücke in Bonn-Poppelsdorf.

Noch keine Termine gibt es für weitere Veranstaltungen zu Böll. So will das Kulturforum eine Lesung mit den Schauspielern Günter Lamprecht und Claudia Amm veranstalten, ebenso soll es Filmabende mit dem Katholischen Bildungswerk und Christel Diesler geben.

Auch der Verein Theater im Kloster Bornheim ist mit von der Partie. Vorgesehen sind unter anderem Inszenierungen von Kurzgeschichten Bölls. Ebenso plant die Herseler Ursulinenschule Veranstaltungen.